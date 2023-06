‘Karamarkovi ljudi su za nas mrtvi, ali nismo ih izbacili’: Novi vjetrovi pušu HDZ-om, ovo su ljudi s kojima idu na izbore

Autor: Daniel Radman

U vrhu HDZ-a ponosni su na to što se s oponentima iz stranke Plenković nije grubo obračunao, već je većina ostala u HDZ-u. Za razliku od SDP-a, u kojem je bezlični Peđa Grbin proveo čistku kakva se ne pamti u hrvatskim političkim strankama.

Iz vremena Tomislava Karamarka i fantomske vlade s Tihomirom Oreškovićem malo tko je opstao, a od ministara samo Tomo Medved i Oleg Butković.

“Medved se pokazao kao jedan od najvjernijih Plenkovićevih ljudi, posve je pouzdan i prošao je razne pritiske, ali je ostao na liniji novog šefa. Butković je posebna priča, a ne može mu se naći ništa što bi ga udaljilo iz vrha stranke. Mi smo proveli i brojne promjene u Predsjedništvu stranke, tako da su ostali samo Butković i Ivan Anušić, kojeg Plenković ostavlja na miru iako ga ne voli previše”, kaže naš sugovornik koji predviđa da od “otpadnika”, političara iz Karamarkova vremena, nitko neće ponovo “uskrsnuti”.





“Ne možemo pregaziti one koji drukčije misle”

“Za nas su oni politički mrtvi, ali ih nismo izbacili, a time smo pokazali da je stranka svjesna da se u ovom stoljeću ne može pregaziti one koji drukčije misle. Nećemo im davati značaj jer Karamarkovi kadrovi danas nemaju bazu, nemaju potencijalne glasače i ne trebaju nam. Neki, kao Davor Ivo Stier, relativno su dobro prošli tranziciju, nisu više igrači iz prvog plana, ali i dalje će moći računati na određene funkcije. Drugi, poput ljudi Milijana Brkića, potpuno su otpali.”

Za njih, kako sada stvari stoje, neće biti mjesta na izbornim listama. Možda, ali samo možda, kaže naš sugovornik iz vrha stranke, neki prođu na nevažnim mjestima koja ne osiguravaju uspjeh, kako bi se ponovno dokazalo da u HDZ-u nema netrpeljivosti prema poraženima u unutarstranačkim utakmicama. “Povratka na staro nema, HDZ će i na ove izbore izaći s koncepcijom da je otvoren za dijalog sa svima, pa i s liberalnim inicijativama u hrvatskom društvu, što prije svega uključuje manjince.”

Nema euforije

U ovom trenutku najviše se važu efekti porezne reforme, koja bi za HDZ trebala biti jedan od aduta koji vode pobjedi. “Time se očito želi pridobiti one koji najmanje zarađuju, a u HDZ-u ne vide stranku koja će im osigurati bolji život. Naši uspjesi, ako se tako može govoriti, ne dolaze do javnosti u mjeri u kojoj smo očekivali jer su se mediji okrenuli protiv HDZ-a. A to će do izbora biti teško promijeniti.”

Ali prvi efekti reforme nisu dočekani kako je vrh HDZ-a očekivao. Nema euforije, nema čak ni odobravanja, sve je više skepse i komentara da od svega neće biti ništa. HDZ nije uspio u tome da se bijes prebaci na gradonačelnike koji su već najavili podizanje poreza pa mnogi neće ni za nekoliko eura osjetiti reformu. “Očekivalo se da će politički stradati gradonačelnici velikih gradova koji su ionako ljude razočarali, ali to se nije dogodilo. Nije isključeno da se efekt porezne reforme nama vrati kao bumerang.”

Zato se u vrhu stranke domišljaju što bi se još moglo građanima ponuditi uoči izbora, a prijedloga je više. Divljanje cijena ne ide HDZ-u na ruku pa se brzo izgube svi učinci Vladinih mjera koje su donesene kako bi se koliko-toliko očuvao standard. Ne ide im na ruku ni stalno objavljivanje “vijesti iz Europe”, statistički prikazi kako stojimo u Europskoj uniji, a vidimo da smo na samom dnu. Traži se tako ubrzano novi paket mjera koji bi svi osjetili, a da ne ugrozi ionako nategnuti proračun.

“Do izbora će se zaboraviti efekti dobre turističke sezone, a nemamo više grandioznih projekata kao što je Pelješki most. Ljudi se ne obaziru na podatke koji ukazuju na to da smo otišli naprijed posljednjih godina i moramo što prije smisliti neke mjere koje će biti općeprihvatljive.” Na njima već rade ministri, iako se mnogi ne mogu pohvaliti rezultatima dosadašnjeg rada.









“Mnogi u vrhu HDZ-a smatraju da, ako pobijedimo dovoljno komotno da možemo sastaviti novu vladu, neki trebaju otići iako su slovili kao pouzdani šefovi suradnici. Pogotovo ako on ode u Bruxelles i dođe do velike smjene na Trgu žrtava fašizma. Nitko nam to dosad nije rekao, ali u tom slučaju postoji ‘idealan kandidat’ koji bi mogao zamijeniti Plenkovića i on će svakako sudjelovati u slaganju kadrovskih križaljki.”

Mnogo prepreka

Međutim, naš sugovornik tvrdi da je nemoguće predviđati kako će izgledati HDZ nakon Plenkovića. “Nije to vrijeme Sanadera da imenuje nasljednicu i svi to prihvate. Sada je puno toga u igri, sve se može promijeniti preko noći i nitko ne može tvrditi da će bilo tko biti siguran kandidat za bilo koju funkciju u stranci. Prava bitka tek predstoji.”

Prepreka je mnogo, izazovi tek čekaju sadašnji vrh stranke. Iako se čini da je sve u rukama predsjednika HDZ-a i premijera, mnogo toga se ne može predvidjeti. Prije svega pokazuju li ankete pravo stanje u državi i čeka li HDZ lagodna pobjeda. A o tome ovisi i budućnost stranke i daljnja politička karijera Andreja Plenkovića.