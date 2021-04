KARAMARKO ZEZNUO PLENKOVIĆA! Panika u HDZ-u: Premijer je podivljao, bilo je i uvreda! Bivši šef se sada smije

Autor: Iva Međugorac

Na jednoj strani osebujni Željko Kerum, a na drugoj strani profesor Puljak, Branka Ramljak i Nansi Ivanišević. Ta imena ukazuju na to da lokalni izbori u Splitu za HDZ nikada nisu bili izazovniji, bojišnica je to koja ne predstavlja opasnost samo za političku karijeru njihova kandidata Vice Mihanovića nego i za cijelo stranačko vodstvo, ali i za Mihanovićeva “političkog oca” Antu Sanadera, najutjecajnijeg kadrovika u dalmatinskim organizacijama HDZ-a koji je i inzistirao na Mihanovićevoj kandidaturi, predstavljajući ga kao lokalno osvježenje koje će mnogima pomrsiti račune.

Daleko je, međutim, Mihanovićeva kampanja od tih Sanaderovih najava, vojska zvučnih kandidata ne ide mu u prilog, a da strahuje od konkurencije, dao je naslutiti upravo Kerum koji ga je prozvao nakon što se nije pojavio na nedavnom sučeljavanju.

U svojem se stilu Kerum s tim njegovim nepojavljivanjem sprdao. No Kerum se ima zašto sprdati, ako je vjerovati anketama, on sigurno ulazi u drugi krug iz kojega bi mogao izaći kao pobjednik splitskih izbora.

Gubitak Splita bio bi bolan za HDZ

Upitno je, međutim, hoće li se HDZ-ov kandidat na svibanjskim lokalnim izborima uopće približiti drugom krugu, a Plenkoviću se to pitanje sve više vrzma po glavi jer je svjestan kako postoji mogućnost da ne osvoji ni jedan veliki grad kao što je najavljivao. Nije tajna da je u Osijeku situacija s mladim Ivanom Radićem dosta nategnuta, no i da nije, izgubiti grad kojim još upravlja HDZ-ovac Andro Krstulović Opara za vladajuću stranku predstavljalo bi velik i bolan udarac, ne treba naglašavati koliko je za HDZ-ovce važan Split i osvajanje Splita. U političkom smislu to je stvar prestiža, osvajanje Splita stoji uz bok osvajanju Zagreba, a Zagreb su u vladajućoj stranci odavno otpisali.

Svjestan je Plenković svega toga, upravo je zato nedavno posjetio grad pod Marjanom kako bi dao potporu Mihanoviću koji muku muči sa svojom prvom aferom, navodnim plagiranim doktoratom, koju su mu izvukli mediji, a od čega se on planira braniti na sudu. Koliko god Mihanović neumorno skreće splitske izbore na lokalnu temu progovarajući o gradskim komunalijama i drugim gradskim boljkama i potencirajući vlastitu ozbiljnost, toliko se Kerum otima kontroli, a pod povećalom je i Ramljak kojoj je potporu dao najveći dalmatinski poduzetnik Tomislav Mamić, vlasnik trgovačkog lanca Tommy.









Upućeni svjedoče kako je Plenković već požalio što nije ostao vjeran svojem prijatelju Opari, koji je navodno od kandidature odustao zbog zdravstvenog stanja, međutim, Opara se, kako tvrde splitski HDZ-ovci, na vrijeme povukao znajući što mu sprema Sanader koji je preko Mihanovićeve kandidature za gradonačelnika odlučio demonstrirati svoju moć u Dalmaciji. Upravo se na tu temu posljednjih tjedana vode tihi ratovi u splitskoj organizaciji vladajuće stranke, a naši sugovornici tvrde kako su samo lokalni izbori razlog zbog kojega situacija nije jače eskalirala i dospjela do medija, no naglašavaju kako Mihanović i Opara doslovno ne komuniciraju i kako Opara ne vjeruje da je Mihanović sposoban odraditi kompleksnu kampanju koja stoji pred njime.

Boris Malašević i Mate Radeljić

Sanader je, međutim, i tom problemu odlučio doskočiti pa je tako formalno za Mihanovićevu kampanju angažiran komunikacijski stručnjak Boris Malešević koji je vodio Plenkovićevu kampanju, dok neformalno Mihanovićevu kampanju organizira i zaboravljeni Mate Radeljić, bivši savjetnik bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koji je bio prisan s Tomislavom Karamarkom, a kojega je posljednjih dana nerijetko spominjao Zdravko Mamić tvrdeći kako ga je baš on spojio s osječkim sucima. Radeljića su, po svemu sudeći, u Mihanovićevoj kampanji angažirali kao bivšeg novinara i operativca koji se do Splita zaleti s vremena na vrijeme te Mihanovića usmjerava dijeleći mu savjete o organizaciji i komunikaciji s medijima. Sve to ne bi ni bilo problematično da se Radeljić u kampanju nije priključio mimo Plenkovića.

Karamarkov prijatelj Plenkoviću odrađuje kampanju

Premijer sve donedavno nije imao pojma o tome, a kada je doznao kako mu prijatelj njegova prethodnika odrađuje kampanju u Splitu, prema tvrdnjama upućenih, pobjesnio je. Pale su teške riječi i uvrede, a onda je Plenković svojem kolegi Sanaderu jasno dao do znanja da ako izgubi Split, gubi sve svoje pozicije na nacionalnoj razini, najavio je čistku njegovih kadrova u dalmatinskim organizacijama te mu ozbiljno očitao bukvicu, koja, doduše, nije previše utjecala na Antu Sanadera koji se smatra nedodirljivim, ali je zato utjecala na Mihanovića te na dio splitskog HDZ-a.









Plenković dopustio Sanaderu da dominira

Kako naglašavaju naši sugovornici, nervoza se može rezati nožem, sve su stranačke oči uprte u svibanj i izbore na kojima ne očukuju dobre rezultate. Mihanovićev je trenutni rejting na skromnih 17 posto, par postotaka manje ima Ramljak, a u Splitu tvrde da se to može pripisati statističkoj pogrešci te da bi se uza sve njegove gafove, nedostatak karizme i nedorečenosti, do svibnja situacija mogla okrenuti u korist kandidatkinje Ramljak.

U Splitu napominju kako za to stanje odgovornost dijelom snosi i sam Plenković koji je nakon unutarstranačkih izbora dopustio Sanaderu da dominira u njihovoj organizaciji, nedugo nakon toga iz političkog i stranačkog života povukao se Petar Škorić koji bi im u ovoj kampanji za lokalne izbore bio od velike koristi. Nakon njegova povlačenja Sanader je sa svojim kadrovima potpuno okupirao stranku pa se sada i na listama za gradsku skupštinu uglavnom spominju njegovi kadrovi.

Opara napravio mini osvetu

Krstulović Opara za to vrijeme živi u uvjerenju kako ga je izigrao Sanader, no uvjeren je kako ga je na cjedilu ostavio prijatelj Plenković, koji je Sanaderu dopustio da se razmaše do te mjere da ga nije pozvao ni na službeno predstavljanje predizbornog programa.

Razočaran tim nekorektnim potezom, Opara na otvaranje prometnice u Mihanovićevim Mejašima nije pozvao kandidata za gradonačelnika Splita, koji se, doduše, u to vrijeme nalazio u izolaciji, međutim, u Splitu kažu kako mu je izolacija istjecala za par dana te da se Opara mogao strpjeti s otvaranjem da je doista imao namjeru stati iza kandidature svojega stranačkog kolege.









Premda stranački kolega Mihanović u Splitu vodi HDZ-ovu kampanju, on ni u jednom trenutku u kampanji nije spomenuo ni jedan Oparin projekt, a to mu također zamjera aktualni gradonačelnik koji se zbog svega navedenog odlučio distancirati od politike.

Politika i politikantstvo zato ostaju premijeru Andreju Plenkoviću koji je na lokalnim izborima uvučen u kampanju u kojoj mora podržavati Mihanovića, kojemu nije sklon, dok u isto vrijeme i sam neizravno sudjeluje u unutarstranačkom ratu koji se svim silama nastoji skriti od očiju javnosti.

Kada bi Split bio jedina sredina u kojoj HDZ-ovci ratuju, tada bi Plenković bio bez brige, međutim, u zagrebačkoj organizaciji vladajuće stranke također izbijaju novi sukobi, a dio članstva odbija podržavati mladog kandidata Filipovića koji ih, kako kažu, sramoti na svakom koraku pa sada alternativu traže u drugim, nestranačkim kandidatima, pri čemu Plenković najviše ludi na spomen Miroslava Škore, čiji mu kandidat Bero Mlinarević račune mrsi i u Osijeku.

Situacija je izmakla kontroli i u sisačkoj županiji, gdje je u utrku ušao Ivo Žinić, i to nakon što je napustio stranku i neizravno prozvao premijera Plenkovića etiketirajući ga kao osobu koja je nastojala destabilizirati njegovu poziciju. Sa Žinićevom nezavisnom kandidaturom destabilizirati bi se mogla pozicija HDZ-ova kandidata Ivana Celjaka, a vladajućoj stranci ta je županija jedna od strateških jer Plenković u nju namjerava ubrizgati europske milijune kako bi sanirao štetu koju je izazvao potres, a kada već ulaže toliki novac, želja mu je da županijom upravljaju ljudi kojima vjeruje.

Sigurni su da će dobiti županije

S druge strane, oni koji su Plenkoviću skloni smatraju kako im je pobjeda na razini županija zajamčena. Naglašavaju kako organizacijski i dalje znatno bolje stoje od konkurentnih političkih opcija, te tvrde kako na terenu odrađuju odličan posao, svugdje, pa i u Lici u kojoj su nedavno ostali bez stotinjak članova koji su se pridružili aktualnom županu i bivšem HDZ-ovcu Darku Milinoviću, nezadovoljni kandidaturom Ernesta Petryja.

Oni koji Plenkoviću nisu skloni vjeruju kako ta županija ostaje u Milinovićevim rukama, a podsjećaju kako mjesta za optimizam nema ni u slučaju Karlovačke županije kojom je donedavno vladao Damir Jelić, koji je stranku napustio nakon 16 godina tijekom kojih je ostvario zapaženu političku karijeru. Nije problem Jelićev odlazak, problem je u tome što je HDZ napustio i dio njegovih nekadašnjih suradnika koji su se u ovoj županiji udružili sa Škorinim pokretom, a što je vidljivo i iz primjera Vlatka Ivke koji Domovinski pokret i vodi u toj županiji.

Premda u HDZ-u vjeruju kako će i sada osvojiti vlast u više od polovice županija te u većini lokalnih jedinica, svjesni su kako uspjeh s lokalnih izbora iz 2017. godine teško mogu ponoviti, a jednako tako, sve otvorenije govore o gubitku četiriju gradova, naglašavajući kako se za to nisu na vrijeme pripremili te nisu na vrijeme pronašli kvalitetnije kandidate.

Plenković se u mnogim sredinama osobno uključio u kampanju, ponegdje i mimo volje lokalnog članstva obilazi teren i nastoji igru okrenuti u svoju korist, a za to vrijeme strankom kruže priče o tome kako ni njegov položaj u HDZ-u više nije onako stabilan kao što je bio kada je lani u srpnju odnio pobjedu na parlamentarnim izborima. Međutim, upravo je ta pobjeda, neovisno o lokalnim izborima, jamstvo Plenkovićeva opstanka i ostanka. Jer sve i da u nekim sredinama stranka podbaci, teško da će HDZ-ovci rušiti predsjednika svoje vlade.