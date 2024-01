Karamarko snimljen u zanimljivom društvu, padaju i komentari: ‘Možda je manje poznato, ali se zna’

Autor: Dnevno.hr

Na samom početku izborne godine bivši predsjednik HDZ-a i potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko, čini se, javno se reaktivirao pa je podijelio i nekoliko objava na Facebooku u kojima je opleo po Mostu i njihovom zadarskom županijskom vijećnicu Đaniju Bunji.

Nazvavši ih “interesnom nakupinom svega i svačega”, Karamarko je napisao:

“Izborna je godina. Počele su kombinacije, kalkulacije, tko će, hoće li, kako, s kime, zašto, od kada, do kada…Već poznata buka i trabunjanje hvatača tračerske magle, kvazianalitičara koji se ponekad nazivaju novinarima. A ima i mudrih političara, mora se priznati. Jutros me jedan takav, egzemplarni profil, svojom izjavom jednostavno ganuo.

‘Oni o svemu, svačemu, svakome, samo ne o šteti koju su nanijeli’

Naime, nešto novina i portala počelo se baviti mojim mogućim političkim angažmanom u predstojećoj nam mitskoj, izbornoj godini. A dobar običaj nalaže da i glas ponekog mudraca odjekne. I baš kad sam se ponadao da interesna nakupina svega i svačega, zvana Most, njihova glupost i bahatost, imaju granicu – evo nam njega. Neki Đani Bunja… tko li je taj? No, i taj gigant političke misli ambiciozno me prokomentirao. Moguće da mu je Grmoja idol!?

Onako iz mostovske blatnjave, žablje perspektive dopustio mi je “široko polje” što se tiče mojih ambicija. Jebote, što je darežljiv!! Isto tako zaključio je da se neartikulirana nakupina (Most) i ja međusobno ne preferiramo. Mudro…Naravno da ne! Vjerujem da će ih tako tretirati i pretežiti dio mislećih glasača. Oni o svemu, svačemu, svakome, samo ne o šteti koju su nanijeli državnom proračunu i svakom građaninu Hrvatske. A oni, dobro brifirani o svemu, tako vole ovu našu domovinu. I nikako da se ispričaju zbog sranja koja su proizveli i kontinuirano proizvode. A tek kad bi nešto natuknuli o inicijalnim financijerima i donatorima…”

Odgovor Bunje

Županijski vijećnik MOST-a Đani Bunja odgovorio je bivšem predsjedniku HDZ-a i potpredsjednik Vlade Tomislavu Karamarku. Bunja je u zadarskim medijima najavio povratak Karamarka u politiku, na što se Karamarko žestoko obrušio pitajući se tko je Bunja. Sada mu županijski vijećnik odgovara. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Ne sporim da možda on ne zna tko sam ja, ali zato svi znaju tko je Tomislav Karamarko. On je poznat kao suradnik Josipa Manolića, danas najmlađeg hrvatskog katolika, koji je početkom devedesetih godina u doba dok je obnašao dužnost premijera pored svih svojih udbaša odabrao baš njega za šefa svoga kabineta. Njemu se ta pozicija omilila i ostaje šef kabineta i Franji Greguriću, sljedećem premijeru.









Da je posebno drag udbašima svjedoči i činjenica da je s neskrivenom radošću bio šef izborne kampanje notornom Stjepanu Mesiću, a potom nakon uspješno obavljenog posla ovaj mu se zahvalio tako što ga je imenovao istovremeno savjetnikom za nacionalnu sigurnost i šefom Ureda za nacionalnu sigurnost. Možda su neki uspjeli i zaboraviti kako je još prije bio i šef njegova kabineta dok je Mesić obnašao dužnost predsjednika Sabora. Isto tako, svi znaju i da se Tomislav Karamarko nije nikada ispričao hrvatskom narodu što je tog dilera brijunskih transkripata i krivokletnika iz Haaga te elementarne nepogode doveo na čelo Hrvatske.









‘Bilo bi mu bolje da je šutio’

Možda je manje poznato, ali se ipak zna da njegov sin Martin Karamarko ima tvrtku Foro Alveare j.d.o.o. za uvoz stranih radnika. Ovaj je biznis posebno omiljen među hadezeovcima, pa tako tvrtku koja se bavi istom djelatnošću ima i sin jednog državnog tajnika iz MUP-a.

Dok njihove tvrtke dovode strane radnike u Hrvatsku, dotle je Plenkovićeva Vlada 2021. godine ukinula kvote za njihovo dovođenje. Možda baš zato danas Tomislav Karamarko napada Most koji je jedina brana ovoj suludoj politici nekontroliranog uvoza strane radne snage koja tjera Hrvate iz Hrvatske jer ruši cijenu rada. Ima toga još. Ali ću velikodušno zaključiti kako bi mu bilo bolje da je šutio jer bi možda čak ispao filozof, a ovako to zasigurno nije.

Karamarko nije časa časio pa je Mostovcu brže-bolje odgovorio, također u objavi na Facebooku.

‘Neka otkantaju, zajedno s tim Bunjom, sa svojim fake robinhudovskim pričama’

“Jutros otvorih oči i svatih da je jedna od mostovih zbrda-zdola akvizicija imala radnu večer. Zove se Bunja i iz Zadra je. U mostovskom stilu, po ustaljenoj špranci, osvrnuo se na moju nepretencioznu fb objavu od jučer. Jer da je pretenciozna rečenog ne bih ni spomenuo. Ali mora se priznati da se trudio smišljajući kako mi ‘odgovoriti’.

Siguran sam da je sinoć propustio poneku tursku seriju na tv-u. No ipak, društvance iz plemena priskače u pomoć nudeći mu na raspolaganje, svoje već otrcane, jadne frazetine o udbi, Manoliću, itd… Naravno, mora se spomenuti i netko iz moje obitelji. To je stil, to je način i kodeks nakupine bez obraza i programa.

No zato postoji interes. Pa bi bilo dobro znati za koga i čiji interes su 2016. g skrenuli Hrvatsku u smjer koji danas kritiziraju!? I zašto su, dobro brifirani, oštetili hrvatske građane za nešto sitno milijardi kuna? Jesu li se ispričali? I neka otkantaju, zajedno s tim Bunjom, sa svojim fake robinhudovskim pričama o korupciji, kriminalu itd, itd…Jer možemo i o tome…

Na koncu je Karamarko podijelio fotografiju na Facebooku na kojoj se nalazi sa Zlatkom Hasanbegovićem i Željkom Glasnovićem, napisavši:

“Prijatelji zajedno. Napokon… Zlatko Hasanbegović, Željko Glasnović i moja malenkost.”