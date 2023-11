Karamarko se prisjetio starog prijatelja ubijenog na Ovčari: Ponosan sam što sam ga poznavao

Autor: Dnevno.hr

Nakon što se stišala bura nakon još jednog u nizu nagađanja da se Tomislav Karamarko vraća u politiku, bivši se šef HDZ-a i potpredsjednik vlade oglasio na Facebooku.

U objavi je napisao da je bio u Vukovaru s kćerkom Katarinom te se prisjetio prijatelja ubijenog na Ovčari.





Povijest je učiteljica života

“Moja Katarinica je u petak, sa prijateljima iz škole, palila svijeće za Vukovar. Dirnulo me to. I hvala prosvjetarima kojima je stalo da istina o Vukovaru dopre do tih dječjih senzibiliteta. Što je Vukovar? Što se tamo dogodilo? Tko je napao Hrvatsku? Zašto? Što je Ovčara…?

Ta, i deseci sličnih pitanja, dočekali su Anu i mene kad se Kata vratila iz škole. Kako objasniti i predočiti toj maloj, pametnoj glavici “Vukovar”? Što god da kažemo bit će fragmentić priče koja je neiscrpna i neobjašnjiva. Ili zapravo jednostavna, ako pričamo o dobru i zlu…

Ma najbolje da odemo u Vukovar! I krenuli smo u nedjelju”, napisao je Karamarko.

Prisjetio se društva s Kozari boka.

“Bio sam bezbroj puta. I svaki put isti osjećaj tuge i nemoći. Bolnica, groblje, bijeli križevi, Ovčara, hangar… Taj mračni hangar, zadnji životni prostor nesretnika dovučenih iz bolnice i pogubljenih na nezamislivo okrutan način.

Spomenuo sam Katarini da je među njima bio i tatin poznanik iz djetinjstva Ohran Merić. On je bio “veliki dečko” iz kvarta, Kozari puteva i Kozari boka. Sa njegovim bratom Sakibom (Kibom) išao sam u osnovnu školu. Ohran je bio Hos-ovac i dragovoljac, branitelj Vukovara.

Toliko sam ponosan što sam ga poznavao. Krenuli smo kući, sjetni, uz dogovor da ćemo se opet vratiti u dragi Vukovar. A našoj Katarini, puno toga je jasnije”, zaključio je.

Podsjećamo, 18.11. obilježen je Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Prema tvrdnjama sudionika i organizatora, održana najveća Kolona sjećanja u Vukovar do sada.

Uoči obljetnice, drama je nastala zbog najavnog plakata kojeg su predstavili gradonačelnik Grada heroja i šef Domovinskog pokreta Ivan Penava i suradnici.

Naime, na plakatu je istaknuto bilo znakovlje HOS-a uz istaknuto slovo U i to se nije svidjelo vladajućima.

HOS-ovci su predvodili kolonu.