Karamarko na Pantovčak, Plenković u Bruxelles? Znakovita poruka bivšeg šefa HDZ-a

Autor: Daniel Radman

Tomislav Karamarko promijenio je profilnu fotografiju na Facebooku! Na prvu ovo doista zvuči kao i sve one nebitne vijesti “nebitnih likova” s društvenih mreža da Karamarko uz promjenu imidža na popularnoj mreži nije objavio i novu “pozadinsku fotografiju” s vrlo znakovitom porukom.

“Sve što radim, radim za domovinu Hrvatsku“, stoji sad na njegovom Fejsu.

Uz slogan tu je i natpis (nove) web stranice www.karamarko.com koja će još četiri dana ostati zagonetka. Naime, ako slijedite poveznicu na stranicu bivšeg šefa HDZ-a dočekat će vas brojač koji unatrag odbrojava ta četiri dana, a tu je još jedan slogan, i to na engleskom jeziku.





Citirao Tačericu

“You may have to fight a battle more than once to win it”, glasi u originalu, a u prijevodu bi to značilo “Neke se bitke moraju voditi više puta da bi se dobile”.

Izjava je to Margaret Thatcher i svakako se može smatrati znakovitom, posebno ako uzmemo u obzir da nam dolazi superizborna godina.

Uostalom, nedavno smo pisali o tome kako se Karamarko vraća na političku scenu, a sve glasnije se šuška da bi mogao oformiti vlasititu nezavisnu listu radnog naziva “Domoljubni savez”.

No, iz pojedinih krugova nameće se ideja da Karamarko ima direktniju ambiciji, ući u utrku za predsjednika Hrvatske. Još uvijek je član HDZ-a, a poznato je da HDZ-u treba jak kandidat…

Plenkovićev odlazak uvjet

“Navodno je preduvjet za Karamarkovu kandidaturu na predsjedničkim izborima Plenkovićev odlazak sa čela HDZ-a, no ne radi se o nikakvim rušilačkim planovima već o scenariju koji se konstantno veže uz aktualnog premijera, a prema kojemu bi on nakon parlamentarnih izbora napustio domaću politiku i okrenuo se svojoj briselskoj karijeri”, rekao je naš izvor.









Jedna stvar mu ide u prilog, naglašavaju bivšem šefu skloni HDZ-ovci: “Karamarko je jedini političar koji je do sada pobjeđivao Milanovića”, naglašavaju (izgubio je Milanović izbore i od Sanadera, ali tada je nudio Ljubu Jurčića za premijera). Prilika da to ponovi, čini se, mogla bi mu se ukazati već iduće godine.