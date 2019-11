KARAMARKO KRENUO NA PLENKOVIĆA: Nešto je jako znakovito u njegovoj objavi/najavi!

“Danas obilježavamo 30. godišnjicu rušenja Berlinskog zida kao simbola podjele Europe na slobodarski, zapadni, demokratski dio i dio pod okrutnom čizmom nedemokratskog komunizma. Svakako, riječ je o događaju od povijesnog značaja za svijet. Bilo je to vrijeme kojem su jak pečat dali trojica velikih svjetskih državnika – Ivan Pavao II., Ronald Reagan i Helmut Kohl. Proces oslobađanja niza zemalja iza “željezne zavjese” bio je nezaustavljiv. I bivša država Jugoslavija bila je iza te “željezne zavjese”.

Svjedoci smo kako se ovih dana bulumenta boraca za bolju prošlost upinje dokazati da je “Juga” bila “nešto drugo”, pozitivnije, ugodnije i svakako (i danas) poželjnije. Pronicljivošću gusaka u magli, uvjeravaju nas kako je pitanje “željezne zavjese” pitanje pripadanja ili nepripadanja Varšavskom paktu. Ta zavjesa određena je karakterom pojedine države – je li bila demokratična i slobodna ili je bila jednopartijska diktatura. Jugoslavija je bila nedemokratična, autoritarna komunistička kreacija. Neka me netko uvjeri u suprotno. Samo molim da argumenti ne budu kako se u to vrijeme slobodno putovalo u Trst po traperice i Coca-Colu u limenci ili kako se ipak moglo konzumirati nekoliko vrsta jogurta.

No vratimo se Berlinskom zidu, koji je komunistička promidžba tada nazivala “antifašističkim obrambenim zidom”. Kakva nevjerojatna zloporaba antifašizma u funkciji zatiranja osnovnih ljudskih sloboda i prikrivanja zle ćudi komunističke misli i prakse!

Na žalost, toliko toga podsjeća na današnju Hrvatsku. Je li “antifašistički obrambeni zid” srušen u Hrvatskoj kao i u Europi? Svakako ne. U Hrvatskoj je stvoreno ozračje u kojem je svako iznošenje istine o komunističkim zločinima i počiniteljima istih tretirano kao napad na antifašizam. Hrvatska nije akceptirala niti jednu konvenciju EU kojom se osuđuju komunistički zločini. A političkoj eliti puna su usta “europskih vrijednosti”… Koje su to vrijednosti? Proglašavanje Pavla Gažija počasnim građaninom Koprivnice ili publiciranje stupidnog uratka koji Miku Špiljka promovira u državnika?!

Demokratska borba je pred nama. Borba za slobodno društvo, s istim odmakom od svih totalitarizama, u kojem ćemo ponosno isticati da smo antifašisti, ali i antikomunisti. Siguran sam u to da ćemo u takvom ozračju lakše savladavati i nagomilane gospodarske i depopulacijske probleme koji prijete opstojnosti naše domovine.

P. S. Što se mene tiče, nastavljam rušiti “antifašistički obrambeni zid”. Vidimo se na unutarstranačkim izborima!”