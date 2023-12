Karamarko je opet potreban HDZ-u iz jednog podosta očitog razloga

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Sve što radim, radim za domovinu Hrvatsku – poručio je nedavno na svojem profilu na Facebooku bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko lansirajući internetsku stranicu karamarko.com na kojoj stoji stilizirana fotografija bivše britanske premijerke Margaret Thatcher uz citat “You may have to fight a battle more than once to win it”, odnosno “da biste pobijedili, nekada morate voditi više od jedne bitke”. Objava je to nakon koje se jedno vrijeme domaćom političkom arenom počela širiti priča da se Karamarko vraća u politiku iz koje je naprasno otišao ne tako davne 2017., napuštajući pritom pod prisilom poziciju potpredsjednika Vlade, ali i poziciju predsjednika HDZ-a.

Da se veseli Karamarkovu povratku u politiku, uoči osnivanja svoje nove stranke Hrvatsko bilo poručivala je i bivša ministrica Nada Šikić, a onda su glasine o njegovu političkom povratku naglo utihnule premda se tvrdilo da Karamarko okuplja jake snage s desnog spektra te da se sprema napustiti HDZ kako bi na parlamentarnim izborima nastupio sa svojom nezavisnom listom. Šikić je doista u međuvremenu osnovala stranku, ali se Karamarko na popisu njezinih članova nije ukazao, no zato je uoči tih njegovih najava o ponovnom političkom angažmanu ministar policije Davor Božinović kao svojevrsni Plenkovićev trbuhozborac poručio da u HDZ-u ima mjesta za sve, ali i da je u demokraciji kandidatura svima moguća.

Jasna uloga

Tom pomalo pomirbenom retorikom Božinović je neizravno dao do znanja da Plenkoviću ne bi smetala Karamarkova kandidatura na izborima, no dio HDZ-ovaca posljednjih dana tvrdi da bi se Karamarko u politiku mogao vratiti kako bi na nadolazećim parlamentarnim izborima pomogao Plenkoviću u osvajanju desnog biračkog tijela i razbijanju desnice. Pojedinci u HDZ-u tvrde da postoji mogućnost da Karamarko doista do kraja godine predstavi svoju nezavisnu listu s kojom će nastupiti u svim izbornim jedinicama kako bi na taj način oteo dio mandata Mostu, ali i Domovinskom pokretu, čija popularnost posljednjih mjeseci raste.

Neki unutar HDZ-a smatraju da bi Plenković desno biračko tijelo mogao pokušati pridobiti i kao kandidat HDZ-a na listi u 9. izbornoj jedinici, čime bi si osigurao ulazak u Sabor, no isto tako, čak i oni koji nemaju ništa protiv Karamarka, naglašavaju kako su njegove šanse za samostalnu borbu na parlamentarnim izborima ipak minimalne te da bi na taj način teško postigao zapaženiji uspjeh. Vrlo su male šanse da Karamarko sada krene u borbu kojom bi ugrozio Pokret i njegova predsjednika Ivana Penavu jer je ova stranka izgradila svoju poziciju među desnim biračkim tijelom.

Osim toga, Domovinski pokret po cijeloj državi ima izgrađene ogranke i snažnu infrastrukturu, čime prednjače i pred Mostom koji je, kako tvrde upućeni, posljednjih godinu dana ozbiljno zanemario svoje lokalne organizacije, što će na vidjelo izaći na nadolazećim parlamentarnim izborima. U kojem će se svojstvu Karamarko na njima pojaviti i hoće li se uopće pojaviti, on zasad ne otkriva premda se spekulira da bi s njime u politiku ponovno mogla pokušati ući zaboravljena heroina desnice Bruna Esih, ali i povjesničarka Vlatka Vukelić, no ni njih dvije se zasad nisu oglasile o svojim eventualnim političkim ambicijama pa te glasine valja uzeti s rezervom. Poznato je da je Karamarko još član HDZ-a u kojem posljednjih dana glasno nagađaju o mogućnostima da baš on bude Plenkovićev trojanski konj za pridobivanje desnice. Osim toga, spominje se i mogućnost njegove kandidature na predsjedničkim izborima jer HDZ-u treba netko tko će aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću konkurirati baš na desnom biračkom spektru, pri čemu dio naših sugovornika podsjeća da je Karamarko jedini političar iz HDZ-ovih redova koji je više puta pobijedio Milanovića.

Slabe šanse

Dio racionalista iz vladajuće stranke napominje da su šanse da Karamarko to sada učini Milanoviću gotovo nikakve, a osim toga, podsjećaju i kako se više puta dosad najavljivao Karamarkov povratak u politiku, ali se svaki put to pokazalo kao pucanj u prazno. Ipak, dio onih koji s Karamarkom ispijaju kave tvrdi da je ovaj put priča nešto drugačija i da ga je Plenković već zvao da dogovore sastanak, dok on za to vrijeme već sastavlja listu na kojoj navodno vidi i bivšeg ministra Mira Kovača kao predvodnika liste u desetoj izbornoj jedinici.









Je li poziva bilo i je li do sastanka došlo, zasad ostaje nepoznanica, no ako se doista misli opet aktivirati u politici, Karamarku su nadolazeći parlamentarni izbori posljednja prilika da to i učini, ako ništa drugo, onda zbog godina. Poznato je da Karamarko trenutno ima status umirovljenika koji se s vremena na vrijeme bavi konzultantskim poslovima pa tako posljednjih nekoliko mjeseci pomaže slovačkom investitoru u ishođenju dozvola za energanu na području Dalmatinske zagore.

Za to vrijeme njegova starija kći iz prvog braka skrasila se u Londonu, gdje živi, radi i studira. Nije Karamarku nimalo jednostavno jer primarno živi od mirovine koja je nešto veća od 1600 eura. Stan u Ulici Kneza Mislava, u kojem je stanovao s drugom suprugom Anom, prodao je jer nisu mogli podmirivati kredit pa već neko vrijeme stanuju u stanu koji je s bivšom suprugom Enisom planirao ostaviti sinu iz prvog braka koji živi s djevojkom.