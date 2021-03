KARAMARKO BACIO DALIJI RUKAVICU U LICE: ‘Crna dama je nakon moje smjene s obje noge uletjela u politiku. Nije li ona u sukobu interesa?’

Autor: Dnevno

Tomislav Karamarko, bivši šef HDZ-a i potpredsjednik Vlade HDZ-a, Most-a i nestranačkog premijera Tihomira Oreškovića, nakon što je srušena odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zbog koje je morao odstupiti, počeo se pojavljivati u javnosti i sve se više spominje njegov mogući povratak u politički ring.

U subotu se oglasio putem Facebooka i, između ostalog, žestoko prozvao bivši šeficu Povjerenstva Daliju Orešković, danas saborsku zastupnicu Centra.

“Crna dama je nakon moje smjene s obje noge uletjela u politiku. Ne bi li bilo normalno da nakon odlaska sa svoje “časne” dužnosti nekoliko godina ima zabranu baviti se politikom? Nije li ona u sukobu interesa?

Mogao bih još o koječemu, o suradnicima, o prijetvornosti, o kukavičluku…Duga priča”, napisao je Karamarko.

U podužem statusu ponovno je podsjetio kako je srušen, ali i upozorio da će sve na koncu platiti građani. “Ne mogu izbjeći postaviti pitanje zašto ste ovoj zemlji nanijeli financijsku štetu od nekoliko milijardi kuna? Javnost još ne zna što se događa s drugom arbitražom, jesmo li i nju izgubili i ako jesmo, koliko to košta. Naravno, sve će to narod platiti. Koji? Onaj koji živi u zemlji razorenog gospodarstva i nastoji svoju sreću naći negdje izvan Hrvatske. Autori scenarija mog rušenja materijalnih problema nemaju. To je sigurno.

Ambicije, častohleplje, sluganski mentalitet, “sigurnost fotelje”, a ponajviše materijalna nezasitnost (uz neizbježnu izdaju) izvršitelja ovog nečasnog plana rezultirali su mojom ostavkom”, napisao je i dodao: “Ostaje nam naša stvarnost, Hrvatska ovakva kakva jest i nada da možda (ipak) braniteljske žrtve nisu bile uzaludne. Rekoše pametni da Bog i krivim crtama piše ravno. Želim vjerovati da je tako.

Ps. hvala svima koji su me sve ove godine podržavali i koji me podržavaju”.