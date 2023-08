Boys i odvjetnik brani ‘braću s tribina’: ‘Navijači AEK-a su narkomansko-ljevičarsko-anarhistička banda’

Autor: Ivan Grandov

Dio navijača Dinama, unatoč zabrani, odlučio se na gostovanje u Ateni, što je rezultiralo neredima u grčkoj metropoli, kako smo već izvještavali. Nažalost, u tim nemirima zabilježen je tragičan incident s fatalnim ishodom. Prema informacijama objavljenim u tamošnjim medijima, navijač AEK-a preminuo je nakon sukoba s navijačima BBB-a.

Prema pisanju Gazzette, navijač je preminuo zbog uboda oštrim predmetom tijekom sukoba. Hitna pomoć je brzo intervenirala i prevezla mladića u bolnicu, gdje su se liječnici očajnički borili kako bi mu spasili život. Nažalost, unatoč njihovim naporima, mladić je izgubio bitku za život.

Za komentar o ovom incidentu upitali smo uglednog odvjetnika Davorina Karačića, ponositog člana Bad Blue Boysa. Kako nam govori, ne bi bilo čudno da je cijela ova situacija medijski prenapuhana i netočno predstavljena.





‘Boysi ne bodu’

“Bad Blue Boysi su jedna od najboljih navijačkih skupina u europi, koja čak i kada nije dozvoljeno otići na gostovanje, iz vlastitih principa tamo odlazi. Što se tamo točno dogodilo ne znam, ali znam da sigurno nije bilo onako kako govore mediji, jer oni svašta pričaju. Iz vlastitih iskustava znam da mediji neke događaje potpuno krivo prenose”, rekao je Karačić i prisjetio se slučaja mladog MMA borca Luke Abramovića, kojeg su mediji “razapeli” nakon tučnjave s pripadnicima HGSS-ovca, nakon što se saznalo da mu je otac član HDZ-a. Na kraju se ispostavilo da je taj mladić najmanje sudjelovao u incidentu.

“Možda su navijači došli tamo ritualno se pokazati. Možda je s grčke strane nešto krenulo. U tim situacijama je malo potrebno da krene domino efekt nemilih zbivanja”, rekao je Karačić.

No, ono što je zabrinjavajuće je činjenica da je neki navijač sa sobom nosio hladno oružje, a kako nam govori Karačić, to se strogo protivi načelima članstva Boysa.

“Bad Blue Boys je skupina koja ne bode, oni samo nokautiraju. Imali smo sličan događaj u Osijeku prije 15 godina. Tada je također došlo do pikanja nožem od strane navijača Dinama jednog navijača Osijeka. Međutim, nitko od medija nije napisao što se zapravo dogodilo, odnosno da je navijač Osijeka lamatao nožem i došao ubosti jednog Boysa, pa je na kraju bio savladan te je dobio “odgojni ubod” u bezopasni dio tijela kako bi ga se kaznilo i dalo mu do znanja da ‘tko se noža lača, od noža i nastrada’“, rekao je Karačić.









‘Navijači AEK-a su najveći ljudski ološ’

Kako navodi, ne bi bilo čudno niti da je netko s grčke strane potegao nož te su mu navijači Dinama uzvratili “odgojnom mjerom”.









“Ponavljam, Boysi ne bodi, ali školuju. Na žalost, nekad škola zna otići u krivom smjeru. Na žalost, dok se sudionici ne vrate nećemo saznati pravu istinu. Budući da ne možemo saznati što se dogodilo, sve se ovo može nazvati novinarskim orgijama. Svatko sada želi biti pametan i ispričati svoju verziju priče. iz medija se danas ne može saznati niti koliko je godina ubodeni mladić imao, a kamoli kako je došlo do uboda”, rekao je karačić.

Također, Karačić nam govori kako su navijači AEK-a na lošem glasu kao jedna od najomraženijih navijačkih skupina u cijeloj Europi.

“Navijači AEK-a su najveći ljudski ološ koji postoji. To je ljudsko smeće, ljevičarsko i anarhističko. Uvijek napadaju druge, bacaju molotovljeve koktele i uništavaju imovinu poskrivečki i iz zasjede. Ako im se ovo dogodilo, to je zato što su to sijali već godinama. Tučnjava kod nas u Hrvatskoj ima, ali nema noževa”, rekao nam je Karačić.

O ovom incidentu Karačić se oglasio i na Facebooku:

Ja se braće ne odričem.

"Ja se braće ne odričem. Ako gledamo s druge strane, navijači AEK-a su najveći ljudski šljam, narkomansko-ljevičarsko-anarhistička otpad, koja je desetljećima noževima ubadala druge ljude, bacala molotovljeve koktele po drugima, gazila ljudima po glavama.

Žaliti za takvima je kao žaliti za Isilovskim glavosjecima koji su svojedobno naletjeli na sirijske Tigrove ili Wagner u Siriji. Jedno je sigurno, događaj se sigurno nije zbio onako kako danas mediji prenose, jer mediji uvijek pogrešno prenose”, napisao je Karačić.