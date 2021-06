KAPULICA NAGAZIO PO MILANOVIĆU, ANUŠIĆ SMIRIVAO STRASTI! ‘Nije da ja njemu dociram’: ‘Neka govori tako da budemo ponosni’!

Autor: N.K

Mario Kapulica i Ivan Anušić iz HDZ komentirali su izjave predsjednika Zorana Milanovića da premijer Andrej Plenković ima lažnu dijagnozu za anemiju.

Kapulica je rekao kako je mislio da nakon Stipe Mesića nećemo imati predsjednika Republike koji će redikulizirati političku scenu.

“Nažalost, izgleda da ta procjena nije bila dobra, da je bila pogrešna i da smo u predsjdniku koji je, kada je bio kandidat govorio da će se zalagati protiv svake bahatosti, omalovažavanja na pitičkoj sceni došli do predsjednika koji to radi na dnevnoj bazi”, rekao je Kapulica.

“Dijagnoze van svake pameti”

Poručio je kako predsjednik derogira sve demokratske norme i standarde demokratske Hrvatske.

Dodaje i kako se postavlja pitanje koja je svrha takvog izričaja te da se on danas nije osvrnuo samo na pitanje proslave obljetnice Oluje jer bi to ostalo samo na različitim mišljenjima njega i premijera, a ovako je, kaže, povod bio da još jednom iznese svu salvu uvreda.

Rekao je kako je poriv da Milanović postavlja takve dijagnoze van svake pameti. Rekao je da mu nije jasno kakve veze dijagnoze imaju s proslavom Dana državnosti.

“On želi biti štemer i piti viski”

“Mi imamo koji želi biti štemer i piti viski, a ne limunadu. Ne pamtim da je itko imao predsjednika koji je imao taj silni poriv da tako vodi državu. Trebao je voditi računa o tome da više nije član SDP- a i da bi trebao raditi na tome da Hrvatska ide naprijed. Ja ni u jednoj njegovoj izjavi to ne vidim. Trebao graditi politiku koja je konzistentna u kojoj i predsjednik sudjeluje u konsolidaciji hrvatskog političkog života”.

Korektivni faktor

Nadodao je kako mu nije jasno zašto je predsjednik tako grub prema onima koji se s njim ne slažu. "Rekao je da će biti korektivni faktor, to se negdje izgubilo. On svojim političkim izričajem destabilizira parlamentarnu većinu, HDZ i vladu, ali to mu neće proći jer je HDZ na prošlim izborima ostvario najbolji rezultat ikad", zaključio je Kapulica.









Anušić: “Nije da ja njemu dociram”

Sve je komentirao i Anušić koji je rekao da predsjednik treba govoriti uljuđenije. “Predsjednik bi trebao imati uljuđeniju komunikaciju i rječnik koji bi trebao biti primjer preko kojeg bi se svi mi koji ga slušamo, ipak ponosili onime što kaže.

“Nije da ja njemu dociram, ali nadao sam se da će predsjednik koji mene predstavlja, predstavljati na drugačiji način i ovim putem to želim poručiti javnosti i predsjedniku”.

U pomirljivom tonu poručio je kako bi volio da se predsjednik više bavi drugim stvarima. “Idemo probati riješiti 1800 Hrvata i Hrvatica koje još ne možemo pronaći”, rekao je Anušić.