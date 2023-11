Kapetan Dragan javno priznao nedjela, a pogledajte kako ih pravda: ‘Ne mogu mrziti Hrvate’

Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, koji je u Hrvatskoj odslužio kaznu od 13,5 godina zatvora za ratne zločine u Kninu i Glini tijekom Domovinskog rata, danas je u Srbiji svojevrsna medijska posvuduša. Često komentira srpsku zbilju i aktualne događaje pa se tako sada osvrnuo na smrt glumca Žarka Lauševića. Njih su dvojica, kako ističe, bili više od prijatelja, a prepričao je kako ga je posjetio u zatvoru nakon što je glumac tamo završio zbog ubojstva. Pritom, je spomenuo i Hrvatsku.

“Kada pomislim na njega, sjetim se trenutka kada mi je rekao da će kupiti pištolj. Znam ga kao mirnog, staloženog čovjeka, ali pretpostavljam da ga je većina ljudi zamišljala kao Miloša Obilića, ratnika, agresivnog, jakog. To nije bila istina, bio je mekan, izuzetno odan suprug i otac. Bez obzira što su sve žene Jugoslavije bile zaljubljene u njega nije bio ženskaroš. Nikada ga nisam čuo da ima poriv i želju ulaziti u takve afere. Maju je puno volio. Kada je rađala, zatekao sam ga u kući kako farba, te sam mu pritekao u pomoć i pomogao mu da to odradimo kako treba. Tri noći smo se time bavili. Žarko je želio srediti stan, kako bi dočekao suprugu i bebu. To je bio veoma skroman, mali stan, ništa što bi se očekivalo od megazvijezde”, započeo je Vasiljković i nastavio.





“Nikada ga nisam vidio s debelim novčanikom, ali mogu reći je bio preplašen. Ne za sebe, već u vezi sa svojom obitelji. Nakon predstave „Sveti Sava“ jako se plašio, , te je želio da kupiti pištolj. Tijekom tog vremena bilo je oružja na svakom koraku, svi su nosili dugo naoružanje, ta pojava nije bila toliko neobična. Tako nešto mu sigurno ne bi palo napamet da je ovo vrijeme u pitanju. Rekao sam mu da to ne nosi sa sobom, već da ga čuva u kući, ali i da kupi revolver, njega je malo teže opaliti, kada se ispali metak, opet se mora nategnuti. Pištolj je opasna igračka, od njega najčešće stradaju najmiliji. Uslijed nestručnog rukovanja, jako je lako povući okidač. Svima skrećem pažnju na te stavke”, rekao je te ispričao gdje ga je zatekla stravična vijest.

“Tada sam bio u Krajini, usred rata, dobio sam vijest par dana kasnije. Odmah sam došao do Beograda, pa za Crnu Goru. Otišao sam direktno u zatvor, to je bilo vrijeme kada nisu bile dozvoljene posjete. Mene su pustili unutra, i odveli me u ćeliju. Sjedio sam na krevetu a njim – šokiran. Već su mu tada dali sedative, ali je bio pri sebi. Vidjelo se da nije to taj Laušević koji je bio prije nekoliko dana”, nastavio je.

“Upitao sam ga – „Lauševiću, zbog čega si nosio pištolj?“, a on je odgovorio – „Upravo zbog toga, plašio sam se da mi netko ne upadne u stan, ponio sam ga u torbici. Kada sam shvatio da mi otimaju torbicu, vidio sam brata koji leži na podu, udarali su ga po glavi. Ubijali su ga. Bojao sam se da ne uhvate pištolj iz torbice.“ Uvjeren sam da je to bio nagon za samoobranom, nitko me nikada neće uvjeriti u suprotno. Napravili su ga nasilnikom. Ne znam nijednog čovjeka na svijetu koji ga je upoznao, a da ne dijeli moj stav”, ispričao je Vasiljković da bi u jednom trenutku spominjao Hrvate.

“U sebi nije imao agresivnost, bio mirne i blage naravi. Nije pokušao opravdati to što se dogodilo, častan je čovjek bio. Samo je govorio – oslobodite mi brata. Spasite ga, on ništa nije kriv, ja sam taj koji je pucao. Time je pokazao veličinu. obitelj mu je bila iznad svega, a razvod s Majom je uslijedio upravo zbog toga kako bi zaštitio one koje najviše voli, želio je da ih udalji od sebe. Potpuno ga razumijem zbog čega je tako postupio. Da vidim svog brata na zemlji, kako ga trojica muškaraca tuku, pucao bih – pucao bih u glavu”, poručio je, ali tu se nije zaustavio.

“Takav poriv se u svakom čovjeku javi. Ta drakonska – prva presuda je bila isključivo jer se radilo o Lauševiću. Pogledajte njegovu biografiju kada je riječ o nasilju, a s druge strane te ekipe, sve će vam biti jasno. Ne želim ponovo otvarati taj proces. Nikako ga ne smijemo zapamtiti kao nekog ubojicu, on je samo branio ono što mu je bilo najvažnije. I ja sam to radio, nekoga ubio tamo negdje, vjerovatno, branio sam ono što mi je bilo bitno. Ne vjerujem da sam nasilnik, zao čovjek, i dan danas ne mogu mrziti Hrvate samo zato što je Hrvat”, rekao je u kapetan Dragan za BSC Happy portal.









On je, inače, u Hrvatskoj bio osuđen nakon što je na suđenju dokazano da je kao zapovjednik Jedinice za posebne namjene u sastavu paravojnih srpskih postrojbi, odnosno zapovjednik Nastavnog centra za obuku pripadnika specijalnih postrojbi Alfa, postupao protivno odredbama Ženevske konvencije. Tijekom lipnja i srpnja 1991. u zatvoru na kninskoj tvrđavi mučio, zlostavljao i usmrćivao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije.

Vasiljkovića je u srpnju 2015. australsko pravosuđe izručilo Hrvatskoj gotovo deset godina otkad je upućen zahtjev za njegovu ekstradiciju. U rujnu 2017. na splitskom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na 15 godina zatvora, nakon čega se žalio i čekao odluku Vrhovnog suda da bi potom bio osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 13 godina i šest mjeseci.