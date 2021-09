KAOTIČNO U ZAGREBU, ČUVAJTE ŽIVCE! Stvorila se kolona od 6 kilometara, problem radi i zatvoren dio Selske

Autor: Dnevno

“Otvorena je autocesta A2 Zagreb-Macelj od Jankomira prema Zaprešiću. Na dionici Jankomir- Zaprešić vozi se uz privremenu regulaciju dvosmjerno zapadnim kolnikom od stacionaže 4.+500 do 5.+800. Na zagrebačkoj obilaznici (A3) od Jakuševca prema Jankomiru kolona je duga oko 6 km”, javlja HAK.

Autocesta je za za sav promet bila zatvorena zbog konstrukcijskih problema na savskom mostu, a zbog čega se stvorila kolona na zagrebačkoj obilaznici (A3) kod čvora Jankomir prema Zagrebačkoj aveniji.

Kako doznaje Jutarnji list, ophodari tvrtke Autoceste Zagreb-Macelj, koja upravlja obilaznicom, jutros su na dijelu mosta Sava u smjeru Krapine uočili velike vibracije te da je dio mosta utonuo nekoliko centimetara. Utvrđeno je da je na jednom betonskom upornjaku došlo do puknuća jednog čeličnog ležaja na kojem leži čelična konstrukcija mosta. Kako ne bi došlo do većih oštećenja, a u konačnici i urušavanja mosta, odmah je odlučeno da se most zatvori za promet.

Promet preko mosta Sava bit će obustavljen do 18 sati, nakon čega će se uspostaviti privremena regulacija prometa te će se jednom stranom mosta promet odvijati dvosmjerno.

Zbog puknuća cijevi zatvorena i Selska

Podsjetimo, zbog pucanja cijevi već je danima zatvoren i dio Selske ceste, jedne od najprometnijih ulica u gradu. Prvo je u nedjelju ujutro pukla cijev na križanju Selske i Ozaljske. Jučer ujutro pukla je ista cijev, ali na križanju Selske i Baštijanove. Zbog toga promet ide zaobilazno što također stvara velike probleme.