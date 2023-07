Kaos u svijetu zbog ekstremnih vrućina: Temperature se penju do 50 stupnjeva, požari bjesne

U srijedu, vijesti o ekstremnim vrućinama preplavile su svjetske medije jer su mnoge zemlje diljem svijeta suočene s visokim temperaturama i povećanim rizicima od požara te zdravstvenih problema.

Vatrogasci u Grčkoj i Kanarskim otocima bore se s požarima koji prijete okolnim područjima. U Španjolskoj je izdana upozorenja na vrućinu nakon kratkog predaha, a djeci na Sardiniji savjetovano je da izbjegavaju sport zbog nepodnošljive vrućine.

Od Kalifornije do Kine, vlasti upozoravaju građane na opasnosti od zdravstvenih problema uzrokovanih visokim temperaturama, naglašavajući važnost hidratacije i sklanjanja od sunca.

Several mountain villages have been evacuated due to a forest #fire in #Switzerland‘s southern Valais region. Click here to find out more: https://t.co/sZ4nHVNxcA pic.twitter.com/UUD0wahfJl

