KAOS U SLAVONSKOM BRODU! Slovenac sumanuto uletio u raskrižje, dva auta sletjela s ceste: Dvoje ljudi u teškom stanju

Autor: I.G.

U Slavonskom Brodu jutros je došlo do teške prometne nesreće u kojoj je došlo do ozljeda više osoba. Nesreću je uzrokovao 33-godišnji Slovenac koji je neoprezno ušao u raskrižje ne propustivši osobni automobil s prednošću prolaska, kojim je upravljao 54-godišnjak. Zbog toga je došlo do sudara u kojem su oba automobila sletjela s kolnika.

Puno stradalih

Automobil 54-godišnjaka sletio je s kolnika i udario u pročelje zgrade, dok je drugi automobil sletio s kolnika na travnatu površinu. Prema trenutnim informacijama, u prometnoj nesreći je ozlijeđeno šest osoba, od kojih su dvije teško ozlijeđene. Svi ozlijeđeni su odmah prevezeni u bolnicu u Slavonskom Brodu gdje im je pružena liječnička pomoć.

Policija je utvrdila da je Slovenac skrivio nesreću te da će biti pod istragom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. Nakon završetka istrage, policija će podnijeti prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.