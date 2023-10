Kaos u Saboru, pale teške riječi: ‘Nećeš mi to stavljati u usta, to ti je mogao Sanader’

Hrvatski sabor izmijenio je u petak Zakon o izbornim jedinicama za izbor saborskih zastupnika, pa će on, umjesto prvotno predviđenog 1. listopada, na snagu stupiti osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Izmijenjen je glasovima 77 zastupnika saborske većine, oporba se nije uključila u glasovanje. Zakon je donijet jednoglasno, sa 77glasova, konstatirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.





Zakon morao na popravni

Predmetni Zakon Sabor je donio prije 20-ak dana, no morao je na ‘popravni’, jer ga je predsjednik Republike potpisao dva dana kasnije od dana kada je trebao stupiti na snagu. U njemu je, naime, stajalo da na snagu stupa 1. listopada, kada je prestao važiti postojeći Zakon, no predsjednik Zoran Milanović ga je potpisao 3. listopada, tumačeći da po Ustavu ima osam dana za potpis i da to ne mora učini u dva-tri dana. Zato je Vlada u hitnu saborsku proceduru uputila izmjene Zakona, intervenirajući samo u datum stupanja na snagu.

‘Ničija nije do zore sjala, pa neće ni vaša’

Prije glasovanja o Zakonu stanku je tražio Marijan Pavliček.

“Po drugi put glasamo o ovom prijedlogu Zakona o izmjeni zakona o izbornim jedinicama zbog bahatosti vladajuće većine, Milanović nije kriv, radio je po Ustavu, zadnji put smo o tome glasovali ne u pet do dvanaest, nego u pet nakon dvanaest. Ovo je presedan da o ovome moramo glasovati, no kako se ono kaže, ničija nije do zore sjala, pa neće ni vaša”.

Marija Selak Raspudić je rekla da bi za HDZ bilo bilje da nikada ta točka nije došla na dnevni red, drugi put raspravljamo o istom zakonu, ali radimo to u situaciji kada Saborom predsjeda osoba koja Zakon naziva mišolovkama”.

To je iznerviralo Jandrokovića koji je rekao da se o mišolovci govorilo kada Milanović nije potpisao pa se čekalo tko će prvi, a ona je bila prva.

“Srozali ste Sabor do te mjere da će nam trebati godine da ga vratimo, srećom smo na dobrom putu”, odgovorila mu je zastupnica. No, Jandroković joj nije ostao dužan.

“Sto puta ponovljena laž ponekad postane istina, vi ste majstor u tome”, poručio joj je.









Zastupnica Dalija Orešković je optužila HDZ da je ovim Zakonom o izbornim jedinicama Hrvatskoj oduzeo karakter jer se ‘krojio u tajnim kuloarima’, a to smrdi na diktaturu. HDZ-ov Josip Borić rekao je da ‘ako Grmoja vraća Hrvatsku na dobar put, jadna nam….’.

Žestoka svađa zbog migranata

No, i prije izglasavanja Zakona o izbornim jedinicama u Saboru je bilo vatreno, posebno nakon što je Jandroković objavio da će rasprava o pitanju migracija i Schengena doći na red u Sabor nakon što se u skladu s poslovnikom uputi prijedlog od nadležnog Odbora. Nakon toga, svi su otpustili kočnice, padale su teške riječi i međusobne optužbe.

Prepucavali su se oko procedure, no najžešća rasprava razvila se oko pitanja ilegalnih migranata i činjenice da sve više država u Europi zbog sigurnosti ponovno uvodi privremene kontrole granica. Jandroković se branio, HDZ ne bježi od ove rasprave, samo žele da na red dođe sukladno poslovniku.

Mostovci i migrantima: Ostavljate hrvatski narod bez zaštite

“Dok teroristi ulaze u Hrvatsku, nama Slovenija blokira granice, ostavljate narod nezaštićen, dok se vi sjetite da treba nešto poduzeti, što će se dogoditi s našim građanima”, vikao je vidno uzrujani Miro Bulj, na što ga je Jandroković ispravio da Slovenija nije zatvorila granice, već pojačala kontrole i nije jedina europska država koja je to učinila.

“Meni je neshvatljivo da vi od globalne krize krivicu prebacujete na Hrvatsku”, vikao je Jandroković.









Na to se uključio drugi zastupnik Mosta, Nikola Grmoja.

“Čuli smo skandaloznu izjavu, Milorad Pupovac je na sjednici odbora rekao da kao političko biće ne želi da se dogodi ta rasprava pa je bio protiv, iznervirao se kada sam mu rekao da je to autoritarno razmišljanje, rekao je da ne dao Bog da ja budem ministar unutarnjih poslova i napustio sjednicu”.

Zekanović: Grmoja i Raspudić žele žicu i vojsku

Rasprava nije mogla proći bez Hrvoja Zekanovića.

“Neka svi znaju da su Most i Možemo bili ruku pod ruku i da sutra žele zajedno u Vladu, Grmoja i Raspudić žele žicu i vojsku između Metkovića i Gruda, vojsku i žicu žele između Hrvata i Hrvata u BiH”, rekao je, što je isprovociralo Marka Milanovića Litre (Suverenisti).

“Nevjerojatno je slušati Hrvoja ‘Marakeša’ Zekanovića kako se okrenuo 180 stupnjeva od onoga što je zastupao u Suverenistima”.

Katarina Peović (Radnička fronta), potužila se na rječnik koji pojedini zastupnici koriste kada govore o migrantima te postavila pitanje zašto im nije oduzeta riječ.

“Bulj je sve migrante nazvao teroristima, riječ je o ljudima koji samo žele prijeći iz Hrvatske. On huška!”.

Jandroković kaže, nije shvatio da je Bulj mislio da su baš svi migranti teroristi, već da je moguće da među njima ima terorista. Na to se opet ubacio Bulj.

Bulj: Šuplji smo ko sir!

“Dok vi sazovete sjednicu, migranti, među kojima nažalost ima terorista, ugrožavaju sigurnost ljudi koji žive uz granicu. To su skupine koje pucaju po policiji. Gdje je vojska hrvatska? Šuplji smo ko sir!”, vikao je opet. Jandroković je zatim konstatirao da inzistira da su većina migranata teroristi. To je Bulja ‘gurnulo preko ruba’.

“Nećete vi meni stavljati u usta. To ti je mogao Sanader, Kosorica, Plenković! Ti si sebi uzeo za pravo?”, derao se iz klupe Jandrokoviću i dobio treću opomenu koja uključuje zabranu govora.

Zekanović se opet svađao s Ninom Raspudićem i Suverenistima.

“Letio sam u Marakeš i pravovremeno ukazao na problem ilegalnih migracija. No, moram ukazati da je Raspudić za žicu i vojsku između Posušja i Vrgorca”. Bulj se nije smirivao, Jandroković ga je upozoravao da se ne dere iz klupe.

Benčić: Ova rasprava može služiti za rasističke izjave

Sandra Benčić (Možemo!) upozorila je da rasprava o ilegalnim migracijama može služiti za rasističke izjave.

“Postoji institut oduzimanja riječi, način na koji se ovdje govori je sramotan”, poručila je kolegama u sabornici, na što se i Jandroković, vidno nemoćan zbog smjera u kojem rasprava ide, potužio da se cijelo vrijeme hoda po rubu i da je jako teško procijeniti kada nekome oduzeti riječ.

No, za Peović nije bilo dileme, Bulju je trebao zabraniti da govori jer je ‘riječ o huškanju najdesnijeg huškačkog kluba’.

Svađa među zastupnicima različitih svjetonazora se nastavila, neki su upozoravali na korelaciju ilegalnih migracija i povećanog rizika od terorizma, dok su drugi to nazivali ksenofobijom.

Jedno je jasno, kada ta rasprava stigne na dnevni red, bit će žustro.