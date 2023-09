Kaos u prihvatnom centru za migrante na Siciliji: Bježali iz kampa, probijali ograde

Kaotične scene zabilježene su u prihvatnom centru za migrante na talijanskoj Siciliji, stotinjak migranata bježalo je iz kampa, penjali su se preko ograde i probijali barijere.

Lokalni mediji pišu, pripadnici hitne pomoći bezuspješno su ih nastojali spriječiti, no njih najmanje stotinjak prešlo je ogradu.

Najmanje jedan policajac je ranjen, javlja Ansa. Centar je inače čuvalo oko 20 policajaca, a gradonačelnik grada Porto Empedocle kazao je da su migranti iz kampa bježali zbog loših uvjeta koji u njemu vladaju.

“Oni nisu odavde pobjegli da bi otišli negdje drugdje, već da potraže hranu i piće”, rekao je Calogero Martello za RaiNews.

Uz tisuće ljudi koji su prošli tjedan stigli na talijanski otok Lampedusu više od 1000 ih je poslano u sicilijansko prihvatilište na nekoliko dana. Grad Porto Empedocle je svojevrsna tranzitna točka za one koji stižu s Lampeduse da bi bili poslani u druge gradove. No, centar je trenutačno prenapučen jer se transfer prema kopnu odvija iznimno sporo, izvijestila je talijanska novinska agencija ANSA.

Talijanska vlada treba u ponedjeljak donijeti nove mjere u sklopu zakona o regulaciji migranata pošto je prošli tjedan Lampedusu preplavio nezapamćen migrantski val, više od osam tisuća. Zbog izvanredne situacije na tom otoku u nedjelju je stigla i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u pratnji talijanske premijerke Giorgie Meloni i obećala potporu EU te predstavila akcijski plan za rješavanje krize.

Francuska neće prihvaćati tražitelje azila koji su proteklih dana stigli na talijanski otok Lampedusu, rekao je u ponedjeljak francuski ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin.

“Ne, Francuska to neće učiniti. Francuska želi pomoći Italiji da kontrolira svoje granice kako bi spriječila dolazak ljudi”, rekao je Darmanin u intervjuu za radio Europe 1 uoči posjeta Rimu.

Još je rekao da bi bilo pogrešno misliti, pošto migranti stižu u Europu, da odmah moraju biti raspoređeni po kontinentu i Francuskoj koja, po njegovom mišljenju, već odrađuje dovoljno.

Darminin putuje u Rim na zahtjev predsjednika Emmanuela Macrona kako bi razgovarali o europskoj suradnji glede dolazaka migranata u Lampedusu.

The situation is becoming critical in Lampedusa, Italy, after 8000 migrants arrived to the island by boat in just 48 hours.

As more boats are setting out today, the Italian government considers introducing a naval blockade.

🇮🇹 pic.twitter.com/Cb7pSlqPxP

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 14, 2023