KAOS U PETRINJI! Dumbović se brani: ‘Iza svega stoje Mostovci, nismo ovo zaslužili’

Autor: Mia Peretić

U Petrinji se nakon potresa situacija ne smiruje.

Sada je zaiskrilo zbog podjele donacija građevinskog materijala koji je stigao iz Slovenije i BiH, a dvadesetak Petrinjaca došlo je pred gradski Stožer i pitalo gdje je zapelo s dodjelom tog materijala.

Policija osigurava prostor gdje je uskladišten građevinski materijal, a gradonačelniku Darinku Dumboviću poručili su da će ga uzeti sami ili čekati da se podijeli.

Dumbović je reagirao kako oni nemaju pravo provaliti i ne moraju stvarati famu.

“Politika stvara famu i nema pravo to raditi. Ti ljudi koji su danas bili ovdje nisu prava slika Petrinje. Bez obzira koliko su ljudi frustrirani, Petrinja postaje destinacija svih frustracija i to je ono što država mora artikulirati – ovu sporost”, rekao je Dumbović za RTL Danas i otkrio tko po njegovom mišljenju stoji iza novih tenzija.









“Gospođa Šakov je to, ona je spasiteljica svih medija i slikanja, nešto što je zatvoreno prije 14 dana i ona je otkrila Ameriku. Ona je iz Mosta. Oni ni ne znaju koju štetu rade Petrinji. Nismo to zaslužili. Ispadamo kao da smo kauboji bez reda, kao da na silu stvaramo. Što sam doživio danas kad sam primio ministricu regionalnog razvoja, nisam mogao vjerovati. Ovo danas nije normalno, ja idem do kraja, neću posustati”, kaže Dumbović.