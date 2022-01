KAOS U KANADI: Vozači kamiona već drugi dan blokiraju Ottawu, stižu dojave o bizarnim incidentima

Prosvjednici protiv obveze cijepljenja za vozače kamiona koji prelaze američko-kanadsku granicu doveli su glavni grad Kanade u zastoj već drugi dan. Kanada je, naime, najavila obvezno cijepljenje vozača kamiona.

I drugi prosvjednici pridružili su se takozvanom ‘Konvoju slobode’ u Ottawi. Još nema službene procjene koliko ih je na ulicama.

Policija je započela istrage nakon nekoliko incidenata, uključujući pojavu zastava svastike i snimku žene koja gola pleše na grobu nepoznatog vojnika, piše BBC.

Ministrica obrane Anita Anand rekla je da su incidenti “za svaku osudu”.

Policija Ottawe objavila je na Twitteru da je sada u tijeku “nekoliko” istraga o “skvrnavljenju” brojnih spomenika u glavnom gradu, kao i o “prijetećem/nezakonitom/zastrašujućem ponašanju za policiju/gradske radnike i drugim pojedincima te šteti na gradskom vozilu”.

Trucks rolled into Canada’s capital Ottawa to stage a massive protest against Prime Minister Justin Trudeau’s COVID-19 vaccine mandates in front of parliament https://t.co/dL1vgluXfy pic.twitter.com/3VUmpqu35K

— Reuters (@Reuters) January 29, 2022