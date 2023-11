Kaos u Hamburgu, prekinut zračni promet: Sumanuti muškarac drži taoce na pisti

Nepoznati muškarac, za kojeg se vjeruje da je naoružan, probio je zaštitnu ogradu na aerodromu u Hamburgu u Njemačkoj i krenuo u pravcu piste, pišu njemački mediji.

Muškarac drži dvoje djece zarobljeno u svom automobilu, prema lokalnim izveštajima.

Zračni promet je u zračnoj luci u Hamburgu zaustavljen dok se vlasti bave situacijom.

🚨BREAKING: HAMBURG AIRPORT CLOSED – HOSTAGE SITUATION

An armed individual breaches the security barrier at Hamburg Airport, leading to the suspension of air traffic

State and federal police have been dispatched

The man is reportedly holding two children hostage in his vehicle… pic.twitter.com/WWnFIdpUMD

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 4, 2023