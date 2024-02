Kaos u Bruxellesu, poljoprivrednici na ulici: Suklja crni dim, zgradu EU parlamenta zasuli jajima

Kolone traktora poljoprivrednici su izveli na ulice Bruxellesa rano u četvrtak kako bi izvršili pritisak na samit čelnika Europske unije da učine više za pomoć poljoprivrednicima s porezima, sve većim troškovima i jeftinim uvozom. Oko tisuću vozača traktora blokiralo je glavne prometnice grada, procjenjuje policija. Neki su bacali jaja na zgradu Europskog parlamenta, a drugi su palili gume i vatru. Poljoprivrednici nastoje privući pozornost europskih čelnika koji su stigli u Bruxelles na samit Europskog vijeća.

Snage sigurnosti nadziru traktore parkirane nekoliko ulica od zgrade Europskog parlamenta. Belgijski premijer Alexander De Croo rekao je novinarima kako bi volio da se tema poljoprivrednika i njihovih problema nađe u pregovorima čelnika EU, iako nije na dnevnom redu. Većina poljoprivrednika su mladi Belgijci s juga zemlje, no među njima ima i njihovih kolega iz inozemstva, piše The Brussels Times.

Poljoprivrednici se nadaju da će čelnici EU-a poslušati njihove pozive na smanjenje propisa i strožu kontrolu uvoza. Poljoprivrednici se žale da nisu dovoljno plaćeni, da su zagušeni porezima i zelenim pravilima te da su suočeni s nelojalnom konkurencijom iz inozemstva.

Brussels, Belgium 🇧🇪

Massive fires have been lit.

The farmers are not messing about.

pic.twitter.com/Nee4gUpfPl









— Niall O’Hara 🇮🇪 (@ThoughtsToby) February 1, 2024