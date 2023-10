Kaos rata i terorizma više se ne može spriječiti! Kako sumanute elite žanju plodove svog rada na Bliskom istoku i EU

Ako se to dogodi, Sjedinjenim Državama prijeti ulazak u zamku sukoba s čitavim muslimanskim svijetom, puno opasnijom od one u koju je zbog pogrješne procjene stanja i odnosa snaga upao Bidenov glavni neprijatelj Vladimir Putin u Ukrajini.

Međutim, nakon početnog šoka i neočekivanih poraza i povlačenja ruskih snaga prošle godine Putin se oporavio, kao što je oporavio i rusku vojsku, pa danas ponovo izgleda samouvjereno i odlučno u onome što čini. Bi li Biden za takav oporavak imao snage nakon uvlačenja SAD-a u krajnje rizični novi rat prosudite sami.









Rat mu najmanje treba u predizbornoj godini i nastojat će američke vojne poteze ograničiti u što većoj mjeri, iako je u prekjučerašnjem intervjuu za televiziju CBS kazao suprotno, vjerojatno hrabreći i sebe i Amerikance koji mu vjeruju.

Na upit novinara jesu li ratovi u Izraelu i Ukrajini više nego što Sjedinjene Države mogu podnijeti u isto vrijeme, Biden je odgovorio: „Ne. Mi smo Sjedinjene Američke Države, zaboga, najmoćnija nacija u povijesti – ne u svijetu, u povijesti svijeta. Možemo se pobrinuti za oboje i dalje održavati našu cjelokupnu međunarodnu obranu.“

Ne ovisi više sam o sebi

Ali Biden u svemu ovome više ne ovisi sam o sebi, jer nešto će se od toga pitati i Izrael, i Iran, i Rusiju, i Kinu tj. sve one koji itekako imaju i svije interese i sigurno ih neće htjeti prepustiti na milost i nemilost SAD-u. Oko njih će možda htjeti trgovati, ali nikako u bescjenje. U protivnom su definitivno spremni za rat, a Rusija to već jedina i otvoreno, u praksi demonstrira.









Ako bi Izraelu postalo preteško u ratu s neprijateljima, Sjedinjene Države jednostavno ne bi mogle ostati po strani i morale bi se aktivno uvući u sukob. To je pak ono što Rusija jedva čeka. Ne samo što bi se pozornost čitave međunarodne javnosti usmjerila s Ukrajine na Bliski istok (to je ionako već sada slučaj, ali ukoliko ne dođe do očekivane eskalacije stvari bi se brzo vratile na staro, s ukrajinskim ratom kao ključnim predmetom interesa), već i iz gore navedenih razloga. I to Biden dobro zna.

Izrael nema previše izbora

S druge strane Izrael jednostavno mora snažno odgovoriti na vojni i teroristički izazov kojeg mu je bacio Hamas i oni koji su iza njega u tome stajali. Ako to ne učini, arapski i iranski stratezi to će percipirati kao izraelsku slabost ili strah, a to za budućnost židovske države sigurno ne bi bilo dobro.

Netanjahu je, naravno, vrlo iskusan i nacionalno izrazito opredijeljen političar a da tako nešto ne bi mogao uočiti, i to sigurno neće dozvoliti. Svako odustajanje od potpunog razračunavanja s Hamasom i svim izraelskim neprijateljima teško bi objasnio svojim građanima kojima je već podario i vladu nacionalnog jedinstva pa je jasno da se nešto krupnije sprema od samog obračuna s Hamasom.

Terorizam prijeti Europi čiji vođe suludo toleriraju i migrante i javno paljenje Kur’ana

Istodobno sa sve kaotičnijim stanjem u bliskoistočnoj regiji, u Bruxellesu se dogodio nemili teroristički napad. Napad, koji ukazuje na krajnje sumornu sliku i perspektivu Europe kojoj terorizam aktivno kuca na vrata.

Štoviše, može vrlo lako doći do njegove prave eksplozije na ulicama velikih europskih gradova (i ne samo njih). Nekontrolirani priljev migranata s područja južne i jugozapadne Azije kao i Afrike, redom mladih ljudi islamske vjeroispovijedi od kojih mnogi svoju vjeru pogrešno shvaćaju kao nužnost obračuna s nevjernicima ili krivovjernicima, pri čemu su u noj sigurno čvrsti a ne mlaki – od njih stvara savršeno oruđe za terorističke akcije. Poglavito ako ih se provocira idiotizmom poput javnog paljenja Kur’ana i sličnim manifestacijama „slobode govora“.

Oružje iz Ukrajine u rukama terorista

S druge strane bliskoistočno i europsko tržište preplavilo je oružje službeno namijenjeno Ukrajini za obranu od Rusije. Dio tog oružja, osim u rukama mafijaških i drugih struktura organiziranog kriminala sigurno će (i već je) završiti u rukama terorista ili onih koji će to tek postati. Poglavito ako plane rat na Bliskom istoku. Stvorena je prava eksplozivna smjesa i sve je, zapravo, već spremno za akciju. Sve su kulise postavljene a glumci pronađeni i uvježbani.

Već je i sada opasno poljuljana sigurnost u velikim europskim gradovima kroz masovne prosvjede ne samo Palestinaca nego i brojnih drugih muslimanskih zajednica nakon početka izraelskih masovnih zračnih napada na Gazu.

I palestinski su civili neprijatelji

Prošlotjedna kontroverzna izjava, inače do sada racionalnog i trezvenog izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga, nespojiva s normama međunarodnog prava, i koja se svodi na to kako zapravo nema razlike između palestinskog stanovništva u Gazi i Hamasa jer su se ovi prvi imali priliku distancirati od Hamasove vlasti – jasno ukazuje na identificiranje istih od strane izraelskog državnog vrha kao jedinstvene neprijateljske snage s kojom se treba do kraja obračunati vojnim metodama. Dakle, i s civilima! Ne treba smetnuti s uma da sukob s Palestincima Izraelci, osim kroz sigurnosni, promatraju i kroz religiozni aspekt koji u tome oduvijek igra veliku ulogu i svakako utječe ne samo na javnost, već i službenu politiku te zemlje.

Zaključak

Takve izjave i enormna i neselektivna primjena sile tj. vojnih udara na Gazu koja sve više poprima izgled Staljingrada u vrijeme Drugog svjetskog rata – miru u Europi sigurno neće pridonijeti. Upravo suprotno – pretvorit će je u urbano bojište, što pokazuju ne samo slike iz Bruxellesa, već i one nedavne iz Švedske, a još ne tako davno i iz Pariza i drugih velikih francuskih gradova. Stanje je vrlo složeno i u Londonu i Rimu, gdje su ovih dana prosvjedovali deseci tisuće Palestinaca i njihovih simpatizera.

Istodobno, opasni ratni sukob na europskom istoku s moćnim susjedom čiji je čelnik Putin upravo danas stigao u Peking ni malo ne sluti na dobro.

Putin i Xi Jinping sigurno će iz sigurne daljine podrobno razgovarati i o sigurnosnoj destabilizaciji Bliskog istoka. Tamo je, naime, osim njihovih gospodarskih (a za Rusiju i vojnih – Sirija) interesa – i Iran, njihov moćni regionalni partner i odnedavno član Šangajske organizacije za suradnju, a također i BRICS-a (ovo posljednje, formalno, od predstojeće Nove godine, skupa sa Saudijskom Arabijom, UAE i Egiptom).

Dakle, krajnje ozbiljno, osim za Bliski istok na kojega je uvelike računala nakon „brakorazvodne parnice“ s Rusijom kao na ponajvažnijeg gospodarskog partnera, navedena ubrzana destabilizacija sigurnosnog stanja prijeti upravo Europi.

Za to prije svega možemo zahvaliti njenim političkim elitama koje i sada, u ovom kritički važnom vremenu nemaju snage za poduzimanje bilo čega suvislog i konkretnog. I dalje traje neometan priljev migranata, uz vječne mantre o ljudskim pravima i kažnjavanju svih onih koji ih po njihovu mišljenju krše (ako se ne ponašaju po europskim pravilima i vrijednostima) a ignorirajući stvarnost kada ih dramatično krše upravo oni kojima su širom otvorili sva vrata.

Spoj nespojivog uvijek će biti nespojiv ukoliko se spajanje pokuša nametati silom. Tako i među različitim kulturama, narodima, civilizacijama.

Nespojivo može spojiti samo obostrana, naglašavam – obostrana, istinska spoznaja o vlastitoj nesavršenosti i postojanju strahova i kod one druge strane od svega nepoznatog, kao i prihvaćanja onog drugog. I to počevši od razine svakog pojedinca pa na dalje.

Drugim riječima svijetu treba ljubav. Međutim, mržnja je ona koja ga na žalost oduvijek pokreće. I tako će biti još dugo.

A u međuvremenu, svi oni koji i sada misle da u čitavom ovom kaosu ipak mogu ostati neokrznuti, opako se varaju!