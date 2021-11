KAOS NA VELESAJMU: Velike gužve za cijepljenje, ljude slali doma, intervenirala i Hitna pomoć!

Autor: M.P.

I danas gužve za cijepljenje, mnoštvo građana čekalo je na svoj red na zagrebačkom Velesajmu.

No, tristotinjak osoba poslano je kućama zbog kraja radnog vremena, iako su iz Grada tvrdili da će svi koji dođu do 12 sati biti cijepljeni.

No, osim kaotičnih gužvi, morala je intervenirati i Hitna pomoć jer su četiri osobe pale u nesvijest.

To su za Jutarnji list potvrdili i iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

“Najprije želimo naglasiti da nas izuzetno veseli povećan odaziv naših sugrađana na cijepljenje, no naši su kapaciteti na ovom cijepnom punktu, iako je predviđen za masovno cijepljenje, ipak ograničeni. Sve osobe koje su stigle do 12:15 sati primljene su i cijepljene. Na žalost, dio građana nije uspio doći na red na Cijepnom punktu Velesajam. Četiri osobe su izgubile svijest, a zbog jednog je slučaja pozvana Hitna pomoć, koja je vrlo brzo stigla. No osoba ni u jednom trenutku nije bila vitalno ugrožena”, piše u odgovoru iz Štampara.

Danas se na Velesajmu cijepilo 2.049 osoba, od čega 1.458 prvom dozom. Iz Štampara također dodaju da je zbog velikih gužvi, nastalih povećanim interesom za cijepljenjem, Grad Zagreb odlučio otvoriti dodatnih osam punktova za cijepljenje koji će raditi svakog dana od 14 do 20 sati.