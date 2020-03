KAOS NA GRANICI, IMAMO DETALJE! Autobus pun putnika 30 sati ‘zatočen’ na Bregani: Zagubili im dokumente?

Nakon što su u Hrvatsku uvedene strože mjere zbog epidemije koronavirusa, kojem je do sada podleglo 37 osoba u Hrvatskoj, na graničnim prijelazima već nekoliko dana vlada potpuni kaos. Posebno kaotično je na graničnom prijelazu Bregana, gdje su putnici ostali gotovo pa ‘zatočeni’ te satima čekaju kako bi ušli u Hrvatsku. Točnije – danima!

Naime, naša je redakcija došla do nevjerojatne priče turističke agencije Črnja Tours, čiji autobus od jučer ujutro (od petka 13.ožujka od otprilike negdje 08:30 sati) stoji na granici i čeka dokumentaciju o propisanoj karanteni za njihove putnike. Kako doznajemo, i dalje nema nikakvih naznaka da će granicu uskoro prijeći.

Autobus je prekjučer, u četvrtak 12.ožujka u 19.00 sati krenuo iz Frankfurta prema Zagrebu, a u njemu se nalazi tridesetak putnika. Na granični prijelaz Bregana stigli su jučer, 13. ožujka oko 08.30 sati i u tom trenutku počinje njihova agonija. Nakon cijelodnevnog čekanja, dokumente na granici uzeli su im nešto poslije ponoći, oko 01:00 sati, no dokumentaciju o karanteni, kao niti osobne dokumente, i dalje nisu dobili.

Svjedoci nam potvrđuju da na graničnom prijelazu vlada potpuni kaos te nema odvojenih provjera za kamione, autobuse, odnosno osobne automobile, već se, sukladno novim propisima, sva dokumentacija izrađuje na jednom mjestu, gdje su ljudi iz različitih krajeva iz kojih dolaze potpuno pomiješani, bez obzira što neki od njih možda dolaze iz žarišta epidemije te su potencijalno prenositelji zloglasnog koronavirusa. Na granici se osim granične policije nalaze i specijalci.

Putnicima iz naše priče jučer je, unatoč cjelodnevnom i noćnom boravku na granici, dana samo jedna boca vode. Hrana je došla tek danas, ako se to uopće može nazvati hranom. Kako su nam ispričali, dobili su male dvopeke koji da bi se uopće mogli pojesti, moraju prvo u mikrovalnu pećnicu.

Policija je zagubila dokumente?

Čitav taj kaos nastao je, jer su policija i inspektori navodno ‘zagubili’ dio dokumenata, te zbog toga na granici čekaju već gotovo 30 sati. Navodno je putnicima iz autobusa koji prvi stoji u redu za prelazak dokumentacije predan samo dio papira i dokumenata, dok putnici s kojima smo pričali i dalje nisu dobili niti jedan dokument natrag.

Upit smo poslali i Ministarstvu unutarnjih poslova, a njihov odgovor o kaosu na Bregani objavit ćemo kada nam isti dostave.

Zbog čega je došlo do ove nevjerojatne situacije, valja tek vidjeti, kao i doznati što se točno dogodilo s dokumentima i kako su ih uspjeli pomiješati, odnosno zagubiti. No, iz svega bi se moglo zaključiti kako neke od nadležnih služba možda i nisu toliko pripremljene, kao što se to komunicira u javnosti. U svakom slučaju, nadamo se da će putnici iz naše priče uskoro, nakon ove torture koja ih je zadesila, prijeći granicu te sretno stići svojim kućama.