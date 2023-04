‘KAOS, APSOLUTNI KAOS!’ Broje se mrtvi i ozlijeđeni nakon čudovišne oluje u SAD-u: Srušio se krov dvorane usred koncerta

Tijekom heavy metal koncerta u američkoj saveznoj državi Illinois došlo je do katastrofalnog incidenta. Krov se usred koncerta srušio na posjetitelje.

Naime, golema oluja u SAD-u izazvala je tornada koji su pogodili više država na jugu i srednjem zapadu, usmrtivši najmanje četiri osobe.

Krov kazališta Apollo u Belvidereu, Illinois, srušio se tijekom rasprodanog koncerta metal benda Morbid Angel u petak navečer (po lokalnom vremenu), dok je vjetar navodno dosezao 145 kilometara na sat. Inače, Belvidere se nalazi sjeverozapadno od Chicaga.

Od 260 ljudi, koliko ih je bilo u dvorani kada je oluja odnijela krov, jedna je osoba poginula, a 28 ih je ozlijeđeno, od kojih pet teško, kako su kazale vatrogasne službe.

Šef gradske policije opisao je scenu nakon urušavanja: “Kaos, apsolutni kaos!”

CBS News je izvijestio da se incident dogodio oko 30 minuta nakon početka koncerta, a iz prvog poziva hitnim službama bilo je jasno da ima više žrtava.

Videosnimke objavljene na društvenim mrežama pokazuju da je veliki dio krova blizu pozornice pao dok su radnici pokušavali osloboditi ljude iz ruševina, a oni koji su bili zarobljeni pozvali su pomoć.

BREAKING: A large section of the roof of the Apollo Theatre in Belvidere, Illinois has just collapsed during a concert. Rescue crews are on the scene. Further details:

– Mass Casualty event

– EMS requesting twenty ambulances to the scene

– Took place during a Morbid Angels… pic.twitter.com/u8kENEyKNk









— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 1, 2023