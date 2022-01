‘KAO RODITELJ IMAM PRAVO VJEROVATI’ Matejev otac otvorio dušu: ‘Često gledam u mobitel, kraj njegovog imena stoji jedna informacija’

Autor: Dnevno.hr

Matej Periš (27), nestao je u noći između 30. i 31. prosinca u Beogradu.

Posljednji put je viđen u noćnom klubu Gotik, gdje je s prijateljima bio u izlasku.

U Beograd su otputovali povodom slavlja Nove godine, a nakon što se usred noći iz nepoznatog razloga udaljio iz kluba, gubi mu se svaki trag.

Nenad Periš, otac nestalog mladića, i dalje čeka vijesti o svom sinu. Kaže, jedino ga zanima istina.

“Spreman sam za bilo koji scenarij samo da saznam što mi se dogodilo s djetetom”, rekao je za Telegraf i dodao da još ostaje u Beogradu jer dok je tamo, svi se nadaju da će pronaći Mateja.

Ocu Nenadu jedna je stvar najveća misterija

Otkrio je i da mu je kći poslala poruku: ‘Tata, vratite nam se zajedno’.

“Muči me to što je izašao u majci. Mislim da je imao namjeru vratiti se društvu. Rekli su mi da je izašao iz kluba kada je platio račun. Gdje je krenuo to mi je najveća misterija”, rekao je Periš.

Svjestan je da je prošlo dosta vremena, no kao roditelj ima pravo vjerovati i nada se da će policija pronaći njegovog sina, a govorio je i o spekulacijama da Matejevi prijatelji nešto kriju.









‘Vidio sam koliko je Maji teško’

Kaže, to su dečki koje poznaje iz đačkih dana.

“Uvjeren sam da su u policiji rekli sve što znaju. Da bi sigurno sve učinili da mogu pomoći da moj sin bude nađen. Tog mišljenja sam i za Maju. Oni su prijatelji niz godina. Ona je kćer moje prijateljice. Vidio sam je nakon saslušanja u policiji i primijetio koliko joj je sve ovo teško pada”, tvrdi Periš i dodaje da se ne želi baviti spekulacijama već saznati gdje mu je sin.

‘Još stoji obavijest da poruka nije isporučena’

Policija je tijekom istrage utvrdila da Matejevu nestanku nije prethodio sukob. Posljednji poziv uputio je prijateljici Maji, no ona mu se nije javila. Posljednja poruka je glasila: ‘Gdje si?’.

“Dan nakon što ne nestao poslao sam sinu poruku, rekao sam da mi se javi. Često gledam u telefon, kraj njegova imena stoji informacija da poruka nije isporučena”, kaže Periš.