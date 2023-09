Kao ratnih 90-ih, nose tijela jedno za drugim: Evo kako izgleda tržnica u Ukrajini nakon napada

U srijedu su Rusi izveli stravičan napad na tržnicu u ukrajinskom gradu Kostantinovku. Dolaze vijesti kako je u do sada poginulo najmanje 16 osoba, a broj ranjenih porastao je na 31.

“U ruskom napadu na grad Kostantinovku u Donjecku poginulo je 16 osoba. Napadnuta je tržnica, dućani. Ljekarna. Ljudi koji nisu ništa napravili. Puno je ranjenih. Nažalost, broj žrtava može rasti. Moja sućut svima koji su izgubili voljene”, poručio je ubrzo nakon napada ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Na snimkama s društvenih mreža vidi se kako vojnici, policija i vatrogasci pomažu unesrećenima, dok odnose crne vreće s tijelima stradalih. Požari su se proširili na razne objekte, dok se službe trude smanjiti paniku među stanovništvom.

“44 people were suffered: 16 died and 28 were injured. A rescuer is among the injured. The State Emergency Situations Service and the police are conducting a search and rescue operation,” said Ukrainian Interior Minister Ihor Klymenko. pic.twitter.com/aOiFhRhep1

— NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2023