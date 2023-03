KAO MUNJA U SABORU, ‘PREMREŽENI SU!’ Ovo će odjeknuti: ‘Kolinda, Mesić i Perkovićev sin zajedno direktori firme! Što ćete s tim?’

Autor: Dnevno.hr

U Saboru je počela rasprava o izvješćima predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića o stanju sudbene vlasti za 2020. i 2021. godinu.

Prije same rasprave zaredali su se zahtjevi za stankom, kako oporbe, tako i vladajućih.

Krunoslav Katičić (HDZ) rekao je kako mu je drago da je izvješće dobilo potrebnu većinu, no poslao je poruku oporbi.





“Upozoravam na odredbe Zakona o sudovima, molim sve kolege da se rasprava ne pretvori u iskaze u određenim predmetima” rekao je na što je reagirao Mostovac Nikola Grmoja.

“Povrijeđen je Ustav, Katičić ne bi želio da pričamo o korupciji, ovo je skandalozno, njegov šef želi izmijeniti Zakon o kaznenom postupku, a on nas želi zaustaviti da raspravljamo o tome”, rekao je s čim se složio i njegov stranački kolega Miro Bulj.

“Ovo se kosi sa svime, znate li najvećih pet problema u Hrvatskoj? Pravosuđe pet puta. Ključni problem je pravosuđe”. Na to su reagirali HDZ-ovci tvrdeći da se u izmjenama Zakona o kaznenom postupku neće kažnjavati novinare.

Izvješće Dobronića

Nakon zahtjeva za stankom određena je pauza, nakon koje Dobronić predstavlja izvješće.

“Mogli ste vidjeti da je situacija u 2020. i 2021. bila malo lošija nego 2019. Dijelom se može reći da je to ipak posljedica covida jer sudovi nisu radili, negdje nije bilo rasprava. Ja bih u cjelini rekao da je situacija svake godine sudovi približno riješe milijun i 300 tisuća predmeta pa isto toliko i dobiju. Nisu se ti predmeti riješili sami, nije to jednostavno. Količina rada koju suci ulažu je velika, to je odličan rezultat. No kada se radi tako velika količina riješenih predmeta, to znači da se svakom pojedinačnom predmetu može posvetiti manje vremena. Tu nastaje jedan od glavnih problema na koji se zaboravlja, radi se o tome da sudački posao zahtjeva smireni rad u kojem se pažljivo uzimaju činjenice i dokazi. Ovakav način rada dovodi do pada kvalitete presuda, to osjećaju stranke. To je glavni razlog zašto treba smanjiti ovako veliki broj predmeta. Ako vidimo da su neki predmeti rezultati sistemskih uzroka, oni postoje na svim razinama. Za jedan dio toga je odgovorna i država”, rekao je Dobronić.

“Srž mog pristupa je da sam stavio težište na to da se u praksi ne vodi račun da sudovi nisu samo za obavljanje funkcije suđenja, nego sudbena vlast. Sve i da sudovi imaju dovoljno velike sudnice, moraju biti reprezentativni, da se vidi da je to sudbena vlast”, zaključio je.









Sačić: Pa ovo je uputa kriminalcima!

Željko Sačić traži stanku.

“Ukazujemo na održivost izvješća koje ima niz nedostataka i crnih rupa, jedino vrijedno je onaj vaš aneks koji je dodatak izvješću. Sami ste se distancirali od njega, to je jedino vrijedno pažnje. Ne valja jer niste stavili ni izvješće Državnog sudbenog vijeća, svrsi kažnjavanja, čitavu granu kaznenog sudstva ste ispostavili. To je nedopustivo. S druge strane, stavili ste vaše stručne službe koje su počinile kriminalni prijestup jer su objavili tablicu sigurnosnog rasporeda zaštitara, kao uputa kriminalcima gdje da napadnu”, rekao je Sačić.

Prijavljene su 34 replike zastupnika na koje Dobronić mora odgovoriti na svaku. SDP-ov Arsen Bauk referirao se na slap tužbe protiv novinara citirajući poznate stihove.









“Teče teče teče jedan slap, kao da nam želi reći shut up”.

Bulj: Kolinda, Mesić i Perkovićev sin imaju firmu u Londonu

Miro Bulj je Dobronića pitao o takozvanoj dubokoj državi.

“Imate li se snage obračunati s dubokom državom u pravosuđu? Kada gledate, svi su suprotstavljeni, no to je duboka država. Tvrtka u Londonu koja se bavi financijskim transakcijama, zajedno su direktori sin Josipa Perkovića, Kolinda Grabar Kitarović i Stipe Mesić”, tvrdi Bulj.

“Duboka država je premrežila vaš sustav, moje je pitanje imate li se snage suprotstaviti dubokoj državi premreženoj u pravosuđu?”, pita Bulj.

“Taj pojam duboka država u pravosuđu, ne znam što bi to bilo, imate suce, znaju se koje su im dužnosti, sve što nije dobro ćemo eliminrati”, odgovorio mu je Dobronić.

Rasprava po klubovima zastupnika

“Zašto ljudi imaju dojam da europsko tužiteljstvo radi bolje od DORH.a? Prvo, neovisno je, boli ih briga za Plenkovića i HDZ. Drugo, plaće zapisničara u jednom europskom tužiteljstvu su višestruko veće nego u Dorh-u, to su dva glavna razloga. Kakvo je stanje u našem sudstvu? Možemo vidjeti kada se kroji državni proračun, ne povećava se proračun za DORH. Plenkoviću je glavna okupacija kako sakriti čime se bave članovi njegovog kabineta. Umjeto da najuri svakog iz užeg kabineta i ministre, za koje postoji sumnja za korupciju, on gleda kako ih zaštititi kroz promjenu Zakona o kaznenom postupku. Slažem se s Dobronićem kada kaže da su to desetljeća, no ni sadašnji vladajući nisu htjeli okrenuti trend”, rekao je Božo Petrov s kojim vrijeme za raspravu dijeli Nikola Grmoja.

“Bulj je rekao nevjerojatnu informaciju, imali smo svjedočenje Balenović da ju je Kolinda smijenila nakon što je napala Mesića, a sada izlazi informacija da su Kolinda Grabar Kitarović i Stipe Mesić direktori firme. Dok su najbolji od nas ginuli, ekipica je to složila da podjarmi institucije za svoju korist. I onda slušamo ovdje Katičića uhvaćenog s prstima u pekmezu, Habijan i ostali ga brane. Ne smije se vidjeti kako smo korumpirani, od 11 kandidata samo jedan dobije posao, za njega je agitirao Marko Milić. Isto djeca bivšeg sistema. Za Hrvatsku ima nade, nećemo odustati od nje, treba samo maknuti korupitvnu hobotnicu s vlasti”, rekao je Grmoja.

Na to je reagirao HDZ-ovac Josip Đakić.

“Grmoja vrijeđa i omalovažava one koji nisu tu, zaboravio je na moje dobro sjećanje kako se rihta posao u Hrvatskim vodama, kum Petrova, niža stručna sprema…”, rekao je i zaradio opomenu zbog nepravilnog korištenja instituta povrede poslovnika.

Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

“Mi raspravljamo o značajnim pitanjima pravne sigurnosti u RH, u raznim aspektima djelovanja našeg pravnog sustava, od čiste represije, izvršnim ovrhama, gdje se direktno koncentriramo na ograničavanje ljudskih prava i sloboda našim pravnim sustavom, a s druge strane imamo civilno pravo i trgovačko. Sada vidimo da u Hrvatskoj postoje neki problemi, dugoročno naslijeđeni, koje ste vi dobili u krilo ni kriv ni dužan. Uvjeravali ste nas da možete riješiti naslijeđene probleme, imali ste legitimitet kao čovjek kojem se može vjerovati. No, u Hrvatskoj smo imali dva potresa, covid, imate razumijevanje svih nas kada govorite o problemu sudstva. Bitno je da se jedna rasprava provela u takvim uvjetima. No, ono što ostaje pred vama su pitanje gdje morate od Ministarstva pravosuđa čvrsto nastupiti i tražiti, izboriti se. Nemate dovoljno kompjutera, vama treba 1600 računala, to se mora riješiti. Vama treba suštinski omogućiti stjecanje novih znanja, samo to garantira uspjeh. Sugeriram vam da ubuduće, nama jako fali taj prikaz DSV-a, onda znamo i krvnu sliku”.

Mafija daje hrpu novaca kako je organizirana zaštitarska služba, dodao je Sačić, mašući nekim dokumentom.

Samo pravna država koja na čelu ima stranku presuđenu za kazneno djelo može imati tako maćehinski stav prema pravosuđu, rekla je za govornicom Dalija Orešković.

