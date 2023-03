‘KAO MALAC NAŠOPAN SLATKIM’ Izvukao Plenkovićev ‘prljavi veš’, ne zaboravlja prizor: ‘Mama mu kaže – evo ti još malo pudinga’

Autor: Dnevno.hr

Nino Raspudić je otvorio dušu za Telegram, a nije propustio priliku da se opet žestoko obruši na premijera Andreja Plenkovića. No, ovog puta otišao je korak dalje pa je podsjetio na Plenkovićeve “grijehe iz prošlosti”.

Mostovac smatra da je spin da nitko ne može parirati Plenkoviću.

“Hajdemo na tren zaboraviti da ga već sedam godina gledamo u odijelu i kravati, s titulom predsjednika Vlade, pa se već u sinapsama poistovjeti pozicija Plenkovića i premijera. Zamislite da morate nekome objasniti kakva je bila Plenkovićeva politička karijera i uspjesi prije nego što je došao na čelo HDZ-a”, rekao je Raspudić pa dodao da su iza premijera “dva velika debakla”.





‘Malac od 29 godina’

“Prvi je katastrofalna predsjednička kampanja Mate Granića koju je vodio s 29 godina. Inače, Plenković iz tog vremena me jako podsjeća na Marka Milića danas. Onako, djelovao je kao našopan slatkim, kao, mama mu kaže – evo ti još malo pudinga. Uglavnom, to je jedna od najlošijih kampanja u povijesti hrvatske demokracije”, započeo je.

“Dakle, bio je kandidat stranke koja je deset godina bila na vlasti, bio je ministar vanjskih poslova kojeg su mediji mazili. Ovaj malac od tad 29-30 godina mu je vodio kampanju i doživljavaju debakl”, podsjeća Raspudić.

Drugi se debakl, navodi, dogodio 2012. godine, nakon što je dugo izbivao iz politike. Tada se kandidirao za zamjenika predsjednice stranke Jadranke Kosor, no izgubio je od Drage Prgometa.

Pakt s vragom

“Čovjek je, ukratko, dva puta pokušao nešto u politici i dva puta je doživio teški debakl. No, onda 2016. godine netko odjednom izvlači tog Plenkovića i stavlja ga, bez protukandidata, na vrh najveće stranke. I onda je za sve što se poslije događalo kriv taj koji je spušten na vrh piramide padobranom, a ne čitava piramida koja to održava? HDZ-ovoj kriminalnoj hobotnici je on bio savršen maneken, govori jezike, Europljanin, nije u ništa umočen”, objašnjava Mostovac pa zaključuje:

“A njemu je trebala odskočna daska za megalomanske ambicije koje se očito tiču Bruxellesa. I tu je sklopljen taj pakt s vragom od kojeg ga sad boli glava. Da bi me danas netko uvjeravao da jednom sivom, bezličnom birokratu poput Plenkovića ne može parirati nitko od šest milijuna Hrvata koliko nas ima u zemlji i inozemstvu? Ma nemojte me zezati”.