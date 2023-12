Kao da se sam pakao otvorio na Islandu: Eruptirao vulkan, četiri tisuće ljudi u bijegu

Vulkan na jugozapadu Islanda eruptirao je u ponedjeljak nakon intenzivnih potresa tijekom proteklih nekoliko tjedana, izvijestio je islandski državni meteorološki institut.

This is a long volcanic fissure near Grindavik. It has a length of between 3 and 4 km. pic.twitter.com/wypRWwxOYs

Evakuacija gotovo 4000 stanovnika ribarskog grada Grindavika provedena je u nizu dana, dok su obližnje geotermalne toplice i poznata turistička atrakcija ‘Plava laguna’ zatvorene zbog izbijanja erupcije.

Meteorološki institut izdao je upozorenje ističući da je erupcija započela sjeverno od Grindavika kod Hagafella.

Prve slike i fotografije, objavljene od strane novinske kuće RUV, jasno prikazuju lavu koja šiklja iz pukotina zemlje. Helikopter obalne straže bit će poslan u zrak kako bi potvrdio točnu lokaciju i veličinu erupcije, izvijestili su iz Instituta.

Međunarodna zračna luka Reykjavik, koja se nalazi u blizini, ostala je otvorena.

“Zasad mi se čini kao da je vulkan erumpirao na najgorem moguće mjestu, ovo bi mogao biti najcrnji scenarij. Zasad su to samo moje pretpostavke, ali čini mi se da lava šiklja čak i do 150 metara u zrak”, rekao je islandski stručnjka za vulkane Thorvaldur Thordarson za Icelandmonitor.

“Ova erupcija je veća od prethodnik na Reykjanesu”, rekao je za New York Times vulkanolog Magnus Gudmundsson. Islandske su vlasti tijekom proteklog mjeseca gradile obrambene zidove oko elektrane kako bi je zaštitile od tokova lave.

Vlasti su u studenom priopćile da grade veliki nasip dizajniran za preusmjeravanje tokova lave oko geotermalne elektrane Svartsengi, koja se nalazi nešto više od 6 kilometara od Grindavika.

Vlasti na Islandu zabranile su dronove oko grada Grindavika nakon vulkanske erupcije. Erupcija se dogodila oko četiri kilometra od Grindavika, rekao je Islandski meteorološki ured.

As of right now, here (courtesy of @Vedurstofan) is where the fissure (red) is in relation to Grindavík, the Blue Lagoon and the geothermal power plant. If lava flows north (as it broadly appears to be now) and the fissure stops expanding southward, that will be brilliant news. pic.twitter.com/Xyi0WerbQg

— Dr Robin George Andrews 🌋☄️ (@SquigglyVolcano) December 19, 2023