Kao da nemaju dovoljno problema s koronom! Italiju zatresao umjereno jak potres

Kao da susjedna Italija nema dovoljno problema u borbi s koronavirusom, danas ih je, kako javlja EMSC pogodio i umjereno jak potres.

Potres s epicentrom 93 kilometra od Rima pogodio je sjevernu Italiju u 11:42, a bio je na dubini od samo dva kilometra. Pogodio je Piacenzu, ali se osjetio i u Milanu i Genovi. I sinoć oko 22 sata područje oko Piacenze pogodio je manji potres.

M4.3 #earthquake (#terremoto) strikes 47 km NE of #Genova (#Italy) 35 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/PiqJfs4bzR

— EMSC (@LastQuake) April 16, 2020