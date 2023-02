‘KAO DA LISICA ČUVA KOKOŠI’ Vidović Krišto zapaprila u Saboru: ‘Polagat ćete račune! Je li vam neugodno?’

Autor: M.P.

Sjednica Sabora je u srijedu počela slobodnim iznošenjem stajališta.

Prva je na redu u ime Kluba zastupnika Mosta bila Marija Selak Raspudić koja je govorila o umjetnoj inteligenciji.

“ChatGPT ne želi pisati pjesmice o Trumpu, Tuđman joj je sumnjiv, o Tito nekritički drag. Možemo može, a Domovinski pokret ne može i tome slično. Što je sve tu kontroverzno? Za razliku od čovjeka koji se rađa pristran, umjetna inteligencija mora ostati neutralna. Ona je proizvod pristranog čovjeka. Tako definirana postaje alat za svakodnevnu uporabu svih. Pitanje ChatGPT-a neodvojivo je od kritika društvenih mreža, ChatGPT procesuira dostupne informacije. Kada nominalno neutralni ChatGPT daje odgovore koji naginju na lijevu opciju, razotkriva se koliko je pristrana istina na internetu”, rekla je Selak Raspudić i kao primjer navela Faktograf za koji je rekla da ‘vedri i oblači cenzurirajući sadržaj’.





Na to joj je odgovorila Sandra Benčić, koja se očito osjetila prozvanom.

“Važna rasprava o umjetnoj inteligenciji se tu svela na političke preference, postoje univerzalne vrijednosti, kolegice Raspudić, koje dijeli velika većina ljudi na svijetu. Postoji inteligencija, čak i kad je umjetna, to je inteligencija”.

Zakačili se oko umjetne inteligencije

S povredom poslovnika javio se i Hrvoje Zekanović.

“Selak Raspudić je govorila o ChatGPT-u (Zekanović je, doduše, pogrešno rekao ChatGDP op.a). Ja bih rekao da ChatGPT nekad i pogodi, pa kad ukucate Most, izađe vam stranka/sekta, osnovana 2012. u Metkoviću, koja mahom okuplja ravnozemljaše s diplomom. Eto, ponekad i pogodi”, rekao je pa je i on, kao Sandra Benčić, zaradio opomenu.

Milanović Litre (Hrvatski suverenisti) govorio je kako novi zakon o radu donosi štetu našim odgajateljima, a Katarina Peović iz Kluba zastupnika HSS/RF govorila je o radnicima Wolta.

“Sjećamo se štrajka radnika Wolta, 150 njih izazvalo je buru u javnom prostoru. Radnicima su obećali da će početi pregovore, oni su krenuli u ponedjeljak, radnici kažu da su ti pregovori manje više završili. Wolt je predstavnike pozvao na pregovore, prije sastanka su ih popisali tko je u inicijativi, da odvoje trouble makere i kada su radnici dali svoje OIB-ove, njih 24, direktor Wolta je mahao tim papirom da ih je samo 24, a da kao predstavljaju sve radnike. Wolt se nažalost poziva na Vladu RH. Svi smo upozoravali da treba maknuti stavak iz zakona koji digitalne agregatore lišava odgovornosti. Neće im proći”, poručila je.









Anka Mrak Taritaš govorila je o stanju u hrvatskom zdravstvu.

“Misli su mi se vraćale na Linu Budak, dok se svi pitamo kako je moguće da se tako nešto dogodilo, u nevjerici vrtimo glavama i raspravljamo, a prava istina nam ostane zamagljena. Što ako to nije iznimka? Što ako je činjenica da se u našem zdravstvu takvi propusti pukom srećom ne događaju tako rijetko? Panemdija koronavirusa, preko 18 tisuća mrtvih, svaki dan imamo nekoliko mrtvih na 20 ili 30 oboljelih. Može li to netko objasniti? Pitala sam zašto toliko umiremo od koronavirusa, nisam dobila objašnjenje. Samo u Mađarskoj više ljudi umire od raka nego kod nas. Zašto? Sve prijedloge Beroš je manje više glatko odbijao. Vratimo se na slučaj Budak, koja nije dobila nalaz na kojem je pisalo da ima rak dojke čak sedam mjeseci. Spominju se famozni protokoli, o njima nije ni Budak trebala puno znati, ali ima cijela vojska javnih službenika koja to treba znati. Naravno da se može dogoditi greška, ali kad cijeli sustav izgleda kao velika greška, onda ovakve situacije nisu iznimka. Početak i kraj zdravstva je pacijent. Kako stvari sada stoje, naš zdravstveni sustav treba izokrenuti naglavačke. Dotad će stvari funkcionirati po načelu ‘operacija uspjela, pacijent umro”.

Bojan Glavašević kritizirao je način na koji Vlada tretira politiku stanovanja, a HDZ-ova Majda Burić obrušila se na Most.









“Moralni užas u režiji Mosta, gaze preko živih i mrtvih, sve zbog svojih interesa, a možda i nekih privatnih odnosa pojedinih Mostovih zastupnika s optuženima u slučaju hidroelektrane Plat u Dubrovniku, izražavali su zabrinutost za dobrobit Nikole Rukavine, prozivaju Hrvatski centar za razminiranje, pritisak je to na neovisnost pravosuđa. Sabor nije sudnica, svi koji žele da jest, imaju ozbiljan problem. Niski su im etički principi, skupljaju bodove na patnji ljudi koji su izgubili živote u toj hidroelektrani. Troskot je brinuo je li istraga u kojoj se sudi za smrt tri radnika HEP-a bila ispravno provedena. Je li to neka poruka sucu? Slučaj Plat pokazuje da je Most spreman gaziti preko mrtvih. To je u stvari taj politički i moralni užas u režiji Mosta, gusarska posada”,

Marin Miletić traži povredu poslovnika. “Burić vrijeđa zastupnike, poznata je kao zastupnica kojoj se često pobrkaju stvari. Nikada o ovome nisam govorio, vjerojatno joj se pobrkalo”, rekao joj je.

Burić se s njim upustila u polemiku. “Baš vaše riječi vezane su za nepotrebni pregled za razminiranje u hidroelektrani Plat, tamo su nađene mine”, rekla je Miletiću.

“Ja sam govorio o sustavu i čija je nadležnost, no opraštam vam, kršćanin sam, a danas je ulazak u korizmu”.

Silvano Hrelja osvrnuo se na izbacivanje iz stanke.

“Ovo je zadnji put da u Saboru stoji skraćenica za HSU, očito su se kolege za vrijeme korizme odrekli parlamentarnog statusa”.

Zekanović vjerno brani Plenkovića

Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a.

“Kampanje su u javnom prostoru kada se puno obećava i kaže svašta. Podsjećam na jednu predsjedničku kampanju da će u Hrvatskoj za godinu dana ljudi raditi za 8000 eura. U sličnim kampanjama smo čuli da će Hrvatska biti Švicarska, evidentno je da ulazimo u predkampanjsko vrijeme pa smo čuli da je Hrvatska ušla u 15 zemlja EU po stanju u ekonomiji. Jesmo li manje korumpirani nego 2015.? Gdje se smanjila korupcija? U SMS-ovima, je li manja u pogledu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. U svojim mandatima si je netko dao puno truda da makne predsjednicu tog tijela koja mu očito nije odgovarala. Toliko o neovisnosti institucija. Postavlja se pitanje što smo napravili osim što smo si dali puno truda, potrošili novac za medijske kampanje da bismo odali dojam sigurnosti ili vjerodostojnosti”.

Očekivano, Vladu i premijera Plenkovića branio je Zekanović.

“Slušam o borbi protiv korupcije, govoriti o tome i biti u SDP-u, gdje je predsjednik stranke uzeo 50 tisuća kuna iz proračuna, zove se drveno željezo, prvo riješite problem u svojoj stranci”, poručio mu je Zekanović.

Jakšić mu je na to rekao da ne zna gdje se Zekanović osjetio povrijeđeno.

“Možda time što sam govorio bitno biranijim riječima o Plenkoviću nego što ste vi kada ste bili mega oporba”.

Vidović Krišto: Je li vam neugodno?

Sjednica se nastavlja raspravom o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu. U ime predlagatelja u Saboru je šef Državnog inspektorata Andrija Mikulić.

Zastupničko pitanje postavila mu je Karolina Vidović Krišto.

“Mijenjati zakone koji se ni sad ne primjenjuju je besmisleno. Prije imenovanja ste bili poznati kao osoba upletena u sumnjive radnje. Počevši od kamenoloma, gdje ste sami sebe kontrolirali, do postavljanja supruge u HŽ. U javnosti se vaše imenovanje komentiralo ‘kao da postavljate lisicu da čuva kokoši’. Državni inspektorat je institucija koja je sama sebi svrha, radite u korist korumpiranih struktura. Je li vam neugodno?”, pitala ga je.

Mikulić joj odgovara.

“Nije mi neugodno jer pošteno i časno radim svoj posao. Na čelu sam Državnog inspektorata, imenovala me Vlada. Sve činjenice koje imate o meni, prijavite na nadležna tijela. U suprotno te ljude nazivam lažljivcima i klevetnicima”.

Nije se dala ni Vidović Krišto.

“Vrijeđate sve hrvatske građane jer im kažete ‘vjerujte meni, a ne svojim očima’. Vrijeđanje ne može umanjiti kršenje zakona, polagat ćete račune zbog svih svojih nepravilnosti”, poručila mu je.

Milanović Litre je Mikuliću pokazao plavu zg vrećicu za otpad, rekavši da na njoj nema deklaracije.

“Inspektori su postupali po pitanju vrećica, pustili smo u javnost informacijom, budite uvjereni da svi koji ne rade u skladu zakona, bit će procesuirani”, tvrdi Mikulić. Nakon traženje stanke od strane Katarine Peović, zastupnici su otišli na odmor.