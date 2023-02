KAO DA JE NETKO OTVORIO ČEP, POVLAČI NAM SE JADRAN! Dno izlazi na svjetlo dana: Otkrili što se događa, ‘moglo bi potrajati’

Oseka na zapadnoj obali Istre uzrokovala je velike probleme za lokalno stanovništvo. U luci Valbandon u Fažani velik broj čamaca i brodova ostali su nasukani, pa nije moguće isplovljavanje dok ne stigne plima.

Razmjeri štete još uvijek nisu poznati, no poznato je da su mnogi brodovi teško oštećeni.

Ta je uvala inače dosta plitka i puna mulja, što često stvara probleme vlasnicima čamaca.

Inače, oseka se prošlog tjedna pojavila i na plažama u Splitu, među kojima su Bačvice i Ovčice.

Ovako je izgledala šetnja Bačvicama za vrijeme oseke:

Kontaktirali smo Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu kako bismo saznali što stoji iza ovog fenomena. Kako navode, uzrok ovog fenomena leži u atmosferskom tlaku.

“One su posljedica sinoptičke situacije. Imamo anticiklonu s visokim atmosferski tlakom koji pritišće površinu mora, radi čega se njegova razina spušta. To je razlog tih niskih razina mora”, rekla nam je Gordana Beg Paklar iz Instituta.

Kaže da ovi fenomeni mogu potrajati i do tjedan dana, a ponekad i duže.

“Sve ovisi o sinoptičkoj situaciji. Te stvari se obično mijenjaju na tjednoj bazi, no ponekad može potrajati i duže, ovisno o situaciji”, rekla je.

“Sve to ovisi o atmosferskom tlaku i morskim mijenama. Ako se ta dva fenomena superponiraju, onda dolazi do ekstremno niskih razina mora. Nekoliko faktora se mora podudariti”, rekla je.

Kaže da je ovo potpuno prirodni fenomen i nema potreba za bilo kakvim oblikom panike. naglašava kako ove oseke nisu uzrokovane potresima u Turskoj.

“Nema tu ništa neobično. Potpuno je krivo reći da je to na bilo koji način povezano s potresima”, rekla je.

Podsjetimo, i Veneciju je ovoga petka pogodila iznimno jaka oseka koja je kanale grada ostavila gotovo suhima.

Ovaj fenomen grad bilježi već nekoliko dana, a čini se kako će se nastaviti i ovog tjedna.

