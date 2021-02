KANDIDAT ZA ŽUPANA DAVOR DRETAR: ‘Zagorke i Zagorci, zbudite se i zdignite glave!’

Autor: Sanja Plješa/Dnevno

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar predstavio je u petak kandidaturu za župana Krapinsko-zagorske županije.

Tom je prigodom poručio da se zalaže za “zeleno” Zagorje, čiste industrije i turizam.

“Želim vam dobro jutro Zagorke i Zagorci, želim vam da se zbudite i da zdignete glave”, rekao je kandidat za župana.

Uz njega su bili predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Hrvatskog sabora Miroslav Škoro i saborski zastupnici te stranke.

Uvodno je Škoro rekao kako “Dretara poznaje uistinu dugo, koliko god traje njegov profesionalni rad”.









“On je negdje trideset i nešto godina svima javno dostupan. Za ovoga čovjeka stvarno mogu posvjedočiti i mogu reći da danas činim dvije stvari. S jedne stvari ponosno predstavljam svoga prijatelja, vrhunskog zabavljača, intelektualca, radijskog voditelja, poduzetnika, i isto tako zajedno s njim pred hrvatskim građanima, pred javnošću, pokušavam razbiti predrasude, predrasude o tome da je politika disciplina rezervirana za ljude odgojene u inkubatorima, da je politika disciplina u kojoj mogu biti samo ljudi koji su pomno birani i desetljećima uzgajani da bi nas oni vodili. Oni nas vode krivo i to znamo svi. I svi se mirimo s time da nas oni vode krivo. Mi smo postali kao ljudi, kao narod svjesni toga da živimo u jednoj prijevari, ali se s njom slažemo. I samim tim sami smo si krivi”, istaknuo je Škoro.

Dodao je kako će kandidat Domovinskog pokreta za župana u Krapinsko-zagorskoj županiji biti izuzetan čovjek.









“To je čovjek koji se profesionalno počeo baviti politikom na moj poziv prije nešto manje od godinu dana, čovjek koji je svima poznat, čovjek oko kojega postoji puno predrasuda, ali koji je u svome saborskom mandatu dokazao da je jedan od najboljih zastupnika u ovome sazivu Hrvatskog sabora i da može kompetentno, stručno i kvalitetno govoriti o svakoj temi”, naglasio je Škoro.

Nakon toga se svima obratio Dretar riječima “želim vam dobro jutro Zagorke i Zagorci, želim vam da se zbudite i da zdignete glave”.

“Mi Zagorci volimo reći: mi smo tu navek. To je istina, samo mi Zagorci malo stojimo, stojimo na mjestu i vrijeme je da ja kao župan kažem: idemo se pomaknuti s mjesta, idemo naprijed. Zagorje je, na žalost, jedna regija koja se nalazi između dva giganta, za nas Zagorce, između Slovenaca koji imaju tri puta veće plaće od nas i između Zagreba koji ima tri put veće plaće od nas. Zakej je to tak? Zato kaj je Zagorje zarobljeno u klasičnom duopolu dvije stranke koje se godinama izmjenjuju i rade samo jednu stvar: rade za vlastitu dobrobit i to novcem poreznih obveznika, novcem Zagoraca i Zagorki”, rekao je Dretar.









Dodao je kako su “Zagorci otvoreni ljudi i svakoga smo rado u povijesti primili u naš dom, svakoga smo s veseljem imali pod svojim krovom i uz božji blagoslov”.

“Kao župan Krapinsko-zagorske županije prvo ću naravno baciti izuzetno oštar pogled na način financiranja i na način kojim se raspolaže novcem Zagoraca i Zagorki. Pobrinut ću se da naše zeleno Zagorje stvarno pozeleni. Zagorje je za sada, na žalost, u crvenom, u crvenom na nekoliko metaforičkih čitanja. U crvenom je politički, u crvenom je, na žalost, zato što je u krizi. Iz te krize Zagorce treba probuditi, treba ih potaknuti da naše Zagorje bude zeleno i da bude u zelenom, da imamo čiste industrije, da imamo kvalitetni turizam, da nam dolaze ljudi iz Zagreba, iz cijele Hrvatske, da nam dolaze strani turisti jer mi Zagorci imamo kaj pokazati. Imamo prekrasnu regiju, imamo prekrasne ljude, imamo divnu prirodu, imamo naše termalne izvore pomoću kojih možemo proizvoditi ekološki čistu energiju. I, naravno, želim još jednom naglasiti izuzetnu bitnost našega malog seoskog proizvođača koji je ovim politikama i ovim duopolom doveden do činjenice da kada se lošim cestama vozite kroz Krapinsko-zagorsku županiju gledate kako u vrtu osamdesetogodišnja bakica okopava paradajzeka. Gdje je njezin sin, gdje je njezin unuk? Oni su uglavnom na radu u inozemstvu ili u Zagrebu. Te Zagorce i te Zagorke pozivam kao budući župan da nam se vrate i da svi zajedno stvarno jednu lijepu, jednu zelenu budućnost, jedno dobro i lijepo Zagorje uz Domovinski pokret“, zaključio je Dretar.