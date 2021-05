Kandidat Domovinskog pokreta Mlinarević upitan dijeli li Škorin svjetonazor, odgovor iznenadio!

Autor: Dnevno

Tri dana do izbora kandidati za gradonačelnika Osijeka u studiju Otvorenog sučelili su se Berislav Mlinarević, nezavisni kandidat kojeg podupiru Domovinski pokret i Most i HDZ-ov kandidat Ivan Radić.

“Gospodin Škoro ima svoju kampanju, on ima svoju retoriku, ja svoju. Mene osobno Zagreb ne interesira, već samo građani grada Osijeka”, kazao je Mlinarević na pitanje dijeli li svjetonazor sa Škorom i DP-om . “Ne, ne”, kazao je Mlinarević, te pojasnio kako sve gleda iz svoje prizme iz nekakvog svog ugla, te da je Škoro po njemu više centar. “Grad Osijek je druga priča, mislim da gospodin Škoro zagovara neke druge priče”, dodao je i istaknuo: “Moram reći da se u kampanji podmeću neke stvari, gospodinu Škori se pripisuje desni dio, međutim on kao osoba nije takav”.

Slavonska metropola

Radiću se spočitava da se previše oslanja na županijske i državne projekte, no on pojašnjava: “Ako želimo Osijek napravit gradom kakvim sigurno želimo, a to je da bude slavonska metropola, moramo izaći izvan okvira gradskog proračuna”, kazao je Radić te nabrojao cijeli niz projekata koje planira ostvariti, a koje se nalaze u njegovom programu.

Spin masoni

Mlinarević je ponovno upitan je li mason i čiji kapital stoji iza njega, na što je odgovorio da se sam financira, te pojasnio: “Ja sam vrlo skromna osoba u životu, a ovu je insinuaciju plasirao HDZ da bi me omalovažio i na kraju je plasiran spin i hvala im lijepo….Mislim da treba biti korektan i imati korektne odnose!”, zaključio je Mlinarević.

O Hodu za život

“Ljudi imaju pravo hodat za život, to je njihovo građansko pravo, isto kao lgbt udruge”, komentirao je Mlinarević, dok je Radić dodao kako nema ništa protiv Hoda za život dok nema političke konotacije ili zadire u tuđa prava, no kako se ni on, kao ni Mlinarević, istom neće pridružiti.

Kako puniti proračun u zaduženom gradu

“Proračun je 836,2 mil kuna a zadženja su preko 200 miijuna. Najveći su prihodi od poreza na dohodak. Prihode moramo povećati altrnativnim izvorima financiranja. Smatram da se iz proračuna i kreditima nije trebala financirati oborinska odvodnja u Nemetinu, kao ni dogradnje vrtića”, poručio je Radić.

Mlinarević je kazao kako je Grad izgubio svoju moć jer se proračun ne puni iz gospodarstva. Smatra da se previše troši u odnosu na priliv sredstava. Složio se da projekte treba pomoći financiranjem iz EU-a. Međutim, Grad može te projekte sufinancirati samo sa 25 posto, dodao je i upitao “Ima li Grad moć za to?”

Mlinarević je ustvrdio kako je Radić tijekom svojih istupa u Saboru podilazio samo Vladi i njihovim projektima. Radić mu je odgovorio kako su Mlinarevića “dobro pripremali za ovo sučeljavanje iz Domovinskog pokreta”. Dodao je kako ide realizacija podvožnjaka u tzv. Čepinskoj cesti a i da je nasipavanje Copacabane daleko doguralo. “Za par tjedana gospodin Mlinarević i ja ćemo igrati picigin”, dodao je.