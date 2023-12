Kanađanka hrvatskih korijena otkrila zašto je preselila u Hrvatsku: Nisam tako željela živjeti

U planinskom predjelu Konavoskih brda smjestila se kućica Cryste Perak, 33-godišnje rođene Kanađanke hrvatskog porijekla.

Ona je posljednjih godina donijela nesvakidašnju odluku da svoj život, umjesto u Kanadi, nastavi u Hrvatskoj.

Danas uzgaja svoj vrt i radi na otvaranju vlastitog obrta, a ispričala je koliko je drugačije izgledao njezin život u Kanadi.

Posao za Hollywood zamijenila mirom u Konavlima

Naime, radila je kao dio ekipe koja je snimala filmove za Netflix i Hollywood, nakon što se stipendijom izborila za svoju sveučilišnu diplomu.

“Većinom sam radila na organizaciji, uređivanju ili koordiniranju filmova. Netflix i Hollywood zahtijevaju jako puno rada, a ja baš nisam uživala radeći 16 sati dnevno. Plaćen si po danu. Najniža dnevnica u to vrijeme je možda oko 210 dolara, no to se bazira na 12-satnom radnom danu, a to se često i produži”, ispričala je za Večernji list.

No, brzo je shvatila da se time ne želi baviti pa je kao volonterka otišla u Zambiju na šest mjeseci.









Otkrila kako je došla u Hrvatsku

Tamo je preko Ureda za Hrvate izvan Hrvatske dobila stipendiju za tečaj hrvatskog jezika koji ju je, posljedično, doveo i do Hrvatske 2019. godine. Prvo je živjela u Zagrebu, a nakon potresa i pandemije odvažila se na ono što je željela godinama – nabavu čehoslovačkog vučjeg psa s kojim je potom preselila u rodnu kuću svoje bake koju sad i preuređuje.

Zajednica u Konavlima joj je vrlo draga, a mještani uvijek pomažu i brinu o njoj. Jedino ne razumiju zašto pas spava kraj nje u krevetu,

"Uvijek mi kažu: "Crysta, imaš 33 godine, moraš se udati i imati djecu, a ne imati psa pokraj kojeg spavaš", priča kroz smijeh. Što se romantičnih veza s Hrvatima tiče, kaže, teže je što si stariji. Za neke je sumnjala da su željeli vezu jer bi im brak omogućio kanadsko državljanstvo.









‘Imam vremena raditi što volim’

Crysta također izrađuje ukrase od polimerne gline, u svom domu u Pločicama, radi na tome da dobije potvrdu kojom bi mogla predavati engleski jezik u školama, a u vrtu ima i gljive bukovače koje bi u mogla prodavati u sklopu OPG-a.

“Ovdje imam vremena raditi ono što zapravo volim”, kazala je.

Muke po hrvatskoj birokraciji: Plaća prevoditelja za vozački ispit

No, muku muči s hrvatskom birokracijom jer mjesecima pokušava položiti vozački ispit koji je isključivo na hrvatskom jeziku. Zato mora platiti 80 eura za prevoditelja, što dodatno komplicira situaciju jer ima ograničeno vrijeme za rješavanje ispita, a uz to su i neka pitanja ”trik pitanja”.

Kaže, puno se govori o onima koji iseljavaju, a premalo se pomaže onima koji se dosele ovdje. Osvrnula se i na hrvatski običaj dugog ispijanja kava.

“Ja ne mogu sjediti toliko puno sati na kavi, ali mislim da je jako lijepo što su ljudi ovdje toliko povezani da mogu satima sjediti na kavi. U Kanadi autom na drive thru uzmemo kavu, vozimo se i pijemo je pola sata i onda svatko ode doma. Moram priznati da mi je draže sjesti i popiti kavu, a ne voziti se”, zaključila je.