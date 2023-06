Kampanja je krenula, HDZ-ovci zbijaju redove: Plenković na kocki života, zadovoljavaju ga samo dvije pozicije

Autor: Iva Međugorac

Odluka još nije donesena, a apetiti premijera Andreja Plenkovića nisu mali – tim riječima naš dobro upućeni sugovornik komentira situaciju u HDZ-u u kojem se nedavno sastalo Predsjedništvo. Tijekom toga sastanka nakon dugo vremena ponovno su se spominjali izbori, i to oni parlamentarni koji su za Plenkovića posebno važni, što je vidljivo i iz dopisa koji je nedavno poslan HDZ-ovim županima koji su dobili naputke o temama koje u narednom periodu moraju otvarati. Sve se to pripisuje početku kampanje, mada u vladajućim redovima tvrde kako je riječ o uobičajenoj proceduri.

Župani dobili popis tema

Župani će bez obzira na proceduru do izbora hvaliti Plenkovićeve projekte, a to znači da HDZ-ovci zbijaju redove i kreću u još jednu bitku za opstanak na vlasti, koja je doduše pomalo neizvjesna ne samo zbog rezultata izbora i otvaranja novih potencijalnih afera, već i stoga što uopće nije poznato kada će se ti izbori održati, ali i zato što Plenković svoje dugoročne planove ne otkriva pa se tako ne zna hoće li on nakon izbora ostati u zemlji, ili odlazi na neku od europskih funkcija.

”Plenković u svakom scenariju na izborima mora pobijediti, a nakon tih parlamentarnih izbora očekuju se i oni unutarstranački. Za njega su veoma važni i europski izbori, jer možda ni ne bude imao priliku doći u situaciju da mu se nudi neka europska pozicija. Ako Pučani ne osvoje dovoljan broj mandata tu Plenkoviću sve šanse padaju u vodu. On je zato najviše od svega fokusiran na ovu kampanju u Hrvatskoj, tu mora pobijediti da bi bilo šta dalje planirao. Njemu je naprosto sve na vazi, i to nije laka pozicija, on je u velikom stresu mada su ankete naklonjene HDZ-u”, komentira naš dobro upućeni sugovornik iz vladajuće stranke koji kaže da Plenković o svojim planovima s nikim ne govori među ostalim i radi toga što još ni sam nije donio odluku što i kako dalje.





”S jedne strane mu je privlačno da iz hrvatske politike izađe kao najdugovječniji vladar i da ovdje konačno krene u provedbu reformi, ali je to teško. Što god ljudi mislili Plenkovićev tempo je ubitačan, rijetki bi to izdržali, ovo nije Bog zna kako plaćen posao, a u Komisiji bi bez toliko stresa daleko bolje zarađivao, no Plenković ima i ogroman ego pa je upitno koja bi njega pozicija uopće i zadovoljila”, kaže naš sugovornik te dodaje da bi Plenković u Bruxelles mogao otići samo ako mu se ponudi pozicija predsjednika Europske komisije, ili pak predsjednika Europskog vijeća, ali to ne ovisi samo o njemu.

Plenković želi pozicionirati svoje ljude

”Tu se bezbroj faktora mora poklopiti, a pitanje je što će dugoročno biti. Pučani su se srozali, i to bi za premijera mogao biti problem, a on smatra kako je ovdje u Hrvatskoj njegova pozicija ipak sigurna i stabilna”, naglašava naš sugovornik koji podsjeća kako Plenković još do kraja nije uredio ni svoj HDZ kojega je obećao pomladiti pa mu stoga veliki izazov predstavljaju i naredni unutarstranački izbori.

”Da bi uopće otišao u Bruxelles on ovdje na vladajućim pozicijama mora ostaviti svoje ljude, i u vodstvu stranke, i na čelu Vlade, jer će mu i tijekom vanjske karijere ako do nje uopće dođe biti potrebna potpora iz Hrvatske”, navodi naš sugovornik nadalje te dodaje da predsjednik Vlade još nije prelomio ni po pitanju održavanja izbora.

”Rasprave oko toga kada bi se izbori trebali održati još traju, ali ne izgleda ni realno ni provedivo da bi se oni održali u lipnju iduće godine kada i europski izbori, mnogi u stranci drže da Plenkoviću to ipak ne ide u prilog, iako postoji i dio onih koji smatraju da sa tim izborima ne treba otezati te da ne bi bilo loše da se oni održe u komadu”, napominje naš sugovornik uz opasku da situaciju kompleksnom čini i to što će se idući parlamentarni izbori održavati po novo skrojenim izbornim jedinicama.

”Problematično je to čekanje i zbog afera, pitanje je što će se događati sa ministrom Filipovićem, u medijima se ponovno počela spominjati Gabrijela Žalac, počinju i sudski procesi za druge ministre pa i za Josipu Čulinu”, podsjeća naš sugovornik koji smatra da bi premijer ako ostane na čelu države u iduću Vladu ipak trebao ući s ministrima koji su u stanju provoditi reforme i pomaknuti situaciju u zemlji s mrtve točke što sada ipak nije vidljivo, barem ne u onoj mjeri u kojoj to vladajući naglašavaju.