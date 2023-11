Kamera zabilježila užas na ulici: Muškarac pokušao oteti bebu, uslijedio je kaos

U šokantnom događaju koji je zabilježila nadzorna kamera, 19-godišnji Anthony McGee iz St. Louisa pokušao je zgrabiti 11-mjesečnu bebu iz majčinih ruku dok su prelazili cestu u četvrti Central West End u nedjelju ujutro. McGee je nakon brutalnog pokušaja otmice nastavio s nizom nasilnih incidenata.

Na snimci se jasno vidi majka u plavoj jakni kako čvrsto drži svoje dijete dok otac hoda pored njih. U jednom trenutku, McGee se približava obitelji i brzo pokušava zgrabiti dijete. Otac uspijeva reagirati i odgurnuti ga, no nakon toga McGee izlazi iz vidnog polja nadzorne kamere.

Horrific moment #StLouis man, 19, tries to steal baby from woman’s arms at crosswalk, before breaking 82 year-old woman’s arms during rampage targeting strangers,The suspect, 19-yr-old Anthony McGee, is accused in a string of incidents earlier that day,#Missouri pic.twitter.com/Vdq56L7fBv

