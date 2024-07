Kamera uhvatila posljednje sekunde leta prije pada, zvuk je jeziv: Najmanje 18 poginulih

Do teške nesreće došlo je u glavnom gradu Nepala Katmanduu. Naime, najmanje je 18 ljudi poginulo u srijedu kad se manji zrakoplov zapalio nakon što je skliznuo s piste dok je polijetao, objavili su tamošnji mediji i dužnosnici. Zasad se zna da je zrakoplov prevozio dva člana posade i 17 tehničara u grad Pokhara na održavanje, rekao je šef sigurnosti zračne luke Arjun Chand Thakuri.

List Kathmandu Post objavio je da je pet tijela izvučeno s mjesta nesreće. Televizijski snimci prikazuju vatrogasce kako pokušavaju ugasiti vatru i gusti crni dim koji se diže u nebo. “Zrakoplov se zapalio nakon isklizavanja s piste u zračnoj luci Katmandu i slijetanja u polje istočno od piste”, rekao je Thakuri.

Zrakoplov je inače u vlasništvu lokalnog operatera Saurya Airlinesa, navode mediji. Saurya obavlja domaće letove u Nepalu s dva regionalna zrakoplova Bombardier CRJ-200, oba stara oko 20 godina, prema stranici Flight Radar 24.

