KALMETA UHVAĆEN U BEZOBZIRNOJ LAŽI: Danas se pokušao izvući, ali internet dobro pamti!

Autor: Dnevno

Bivši ministar prometa Božidar Kalmeta komentirao je oslobađajuću presudu u aferi HAC-Remorker.

Božidar Kalmeta prisjetio se da je na početku suđenja prije dvije godine rekao novinarima da je, ako je već do toga moralo doći, zadovoljan što je proces počeo “jer u ovoj kući (Županijski sud op.a.) ne vrijede kafanske priče, insinuacije, tračevi, zlonamjerne priče, nego činjenice, svjedoci, vještačenje i sve što sud koristi i tada sam rekao da se ne bojim”.

“Nakon dvije godine suđenja, koje je bilo svaki tjedan, to se i potvrdilo i nitko mene ne tereti ni za što. Ja sam znao da jedino tako i može biti, ali tko je meni vjerovao”, rekao je.

“Trebalo je to ovdje sve proći, trebalo je saslušati dvadesetke svjedoka, proći tisuće spisa da bi se to utvrdilo. Želim zahvaliti vama što ste pratili tijek suđenja jer putem tog praćenja i vašeg profesionalnog prenošenja onoga što se događalo u sudnici, i javnost je imala priliku doznati i čuti što se ovdje događalo. Želim zahvaliti svojem odvjetniku i čovjeku prije svega, koji mi je bio potpora, i, naravno, svojoj obitelji i svim ljudima u Zagrebu i Zadru koji su me zaustavljali na ulici i davali mi potporu. To mi je davalo snagu i vjeru da će istina doći na vidjelo i da će presuda biti ovakva kakva je izrečena”, rekao je Kalmeta.

“Niti jednom riječju nisam politiku spominjao niti sam se vadio na nju i govorio da je to političko suđenje. Ovo je prvostupanjska presuda, hoće li biti žalbe ili neće, vidjet ćemo.”





Nije posve jasno ima li Kalmeta kratko pamćenje ili s nekim drugim ciljem izlazi s ovim tvrdnjama, ali činjenica je da je Kalmeta u više istupa tvrdio da je žrtva političkog progona. Prvu je optužnicu, tvrdio je tada, glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan protiv njega podigao “po nalogu Zorana Milanovića”, a drugu “kako bi se dodvorio Mostu”, koji je s HDZ-om tada bio u vladajućoj koaliciji.

“Po mom dubokom mišljenju, a ono nije izrečeno napamet, optužnica protiv mene u aferi Remorker proširena je godinu dana nakon što su svi ostali već bili uhapšeni i to je učinio Dinko Cvitan po nalogu Zorana Milanovića. I ovo danas je učinio gospodin Dinko Cvitan, ali kako bi se dodvorio Mostu. Očito i dalje želi ostati državni odvjetnik”, rekao je Kalmeta u izjavi Hini 2016. godine.

Kada je riječ o njegovim planovima, kaže da je i dalje u mirovini u koju je otišao jer je imao optužbu koja nije bila nimalo laka, pa izjavljuje kako je ona “bila laka za napisati, ali za mene je bila zastrašujuća”.

“Ostat ću u mirovini, predsjednik Županijskog odbora i pomoćnik glavnog tajnika u HDZ-u. Bitno mi je posvetiti se svojim najmlađim dečkima, brinuti se o njima, izvesti ih na pravi put sa suprugom jer dvoje starijih su već na svojem putu i to je to.”

Na pitanje osjeća li odgovornost jer je novac izvlačen iz sektora na čijem je čelu bio, kaže da ne osjeća jer je oslobođen po svim točkama. Kaže i da može govoriti za sebe, ali za druge ne može govoriti.

Njegov je odvjetnik istaknuo da je otpočetka govorio da u ovom predmetu nema personalnog dokaza. “Imate materijalne dokaze od kojih nijedan ne optužuje Kalmetu. ‘Ljudi, odustanite od optužnice’, tada sam govorio, trebao sam čekati dvije godine i dočekao sam”, zaključio je.