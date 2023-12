Kalmeta je u Šeksovoj kumskoj mreži: Unatoč novom suđenju, ostaje najvažnija HDZ-ova karika za izbore

Autor: 7dnevno/Iva Međugorac

Nekadašnji ministar prometa i najutjecajniji zadarski HDZ-ovac Božidar Kalmeta nedavno se s petoricom suoptuženika opet našao na optuženičkoj klupi vezano uz optužbe za izvlačenje novca iz cestarske tvrtke te izradu promotivnog filmića na račun resora koji je tada vidio. I Kalmeta i suoptuženici na početku ovog suđenja poručili su da se ne osjećaju krivima, baš kao i tijekom prethodnog sudskog procesa.

Ponovljeno suđenje počelo je, međutim, nakon što je Vrhovni sud srušio prvu oslobađajuću presudu Kalmeti zaključivši da je vijeće Županijskog suda u Zagrebu pogriješilo, točnije napravilo bitnu povredu odredaba kaznenog postupka zbog analize iskaza ključnog svjedoka Josipa Sapunara.

Kao bivši predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta, Sapunar je svjedočio o tome kako se novac izvučen preko radova na autocestama dijelio među okrivljenicima, ali u obrazloženju presude nije precizirano što je Sapunar govorio, zbog čega se i ponavlja postupak za dio optužbi koje se odnose na izvlačenje novca tijekom gradnje spojne ceste Zadar 2 – Gaženica, luka Gaženica, kao i ceste Rijeka – Rupa.

Bitna uloga

Ujedno će Kalmeta ponovno odgovarati i za naručivanje filma “Prometna renesansa” jer niži sud nije utvrdio je li uradak korišten za promociju ministarstva ili se novac ministarstva koristio za politički marketing, odnosno za HDZ. Sudi se Kalmeti ponovno i za optužbe prema kojima su njegovi suradnici Stjepko Boban, Milivoj Milulić i Damir Kezele izvlačili novac u razdoblju od 2005. do 2009. godine. Milulić je u to vrijeme bio direktor HAC-a i pomoćnik ministra, a sa spomenutim dvojcem na prvome je suđenju bio proglašen krivim za izvlačenje novca preko Gaženice iz Viadukta, zbog čega je osuđen na tri godine, Boban je kažnjen s dvije, a Kezele s tri i pol godine.

No zagrebački Županijski sud i u tom je dijelu pogriješio jer je osudu temeljio isključivo na iskazu jednog svjedoka kojem okrivljenici nisu ni mogli postaviti pitanja. Stoga je zamjenica ravnateljice USKOK-a Petra Parlov na ponovljenom suđenju zatražila da se iznova provedu svi dokazi, ali nezadovoljnici u zadarskom ogranku vladajuće stranke ne vjeruju da bi Kalmeta zbog ovog procesa koji se nastavlja početkom siječnja iduće godine mogao izgubiti utjecaj u njihovoj stranci jer uživa ogromnu potporu premijera Andreja Plenkovića.

Plenkoviću bi Kalmeta u zadarskom kraju bitnu ulogu trebao odigrati i na nadolazećim parlamentarnim izborima. Na te se izbore Kalmeta sprema okružen svojim kadrovima, što izaziva bunt i župana Longina, ali i mladog ministra regionalnog razvoja Šime Erlića koji se navodno “oteo kontroli” te se njihov odnos svodi na onu kada učenik nastoji prerasti učitelja.

Kada je pak posrijedi Longin, on i Kalmeta navodno već neko vrijeme nisu u dobrim odnosima, a Kalmeta je pak premijera uvjerio da je Longin na liniji s predsjednikom Milanovićem, što ovomu, naravno, nije prihvatljivo.

Što god da im je prihvatljivo, u zadarskom kraju strahuju od potopa na nadolazećim parlamentarnim izborima te tvrde da se on dao naslutiti na lokalnim izborima, a da bi potpuni slom trebao i mogao uslijediti na parlamentarnim izborima, na kojima bi i pojedini članovi stranke mogli bojkotirati izlazak na birališta.

Vjeran drug

Da bi se trebao distancirati od Kalmete i zbog ovog sudskog procesa, Plenkoviću sugeriraju i njegovi savjetnici, no on je svjestan da Kalmeta spada u skupinu stranačkih kapitalaca, a kod njega posebno cijeni to što se ne gura previše u medije i što ga je podržao na svim dosadašnjim izborima, uključujući i one stranačke, čime je pokazao lojalnost.









Godinama je Kalmeta lojalan i prijateljima, ali i kumovima, a po svemu sudeći i svjestan toga da za uspjeh u politici, pa i za svojevrsnu pravosudnu zaštitu, za kuma valja imati HDZ-ova doajena Vladimira Šeksa.









Šeks je kumski povezan i s ministrom graditeljstva Brankom Bačićem, koji je navodno na njegovu inicijativu i stigao u taj resor nakon što je godinama vodio Klub zastupnika HDZ-a u Saboru. Njime je svojedobno predsjedao i Luka Bebić, koji je sa Šeksom trostruko kumski povezan. U toj kumskoj mreži nalazi se i predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, koji bi se iduće godine trebao povući u mirovinu.