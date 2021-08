KALINIĆ BEZ MILOSTI NAGAZIO NA GRABAR-KITAROVIĆ! Bivši pročelnik otkrio i stav o izbjeglicama: ‘Ne vidim razloga zašto’

Autor: L.B.

Bivši zagrebački pročelnik Pavle Kalinić gostovao je u srijedu u studiju Večernjeg lista gdje je, među ostalim, komentirao i situaciju u Afganistanu.

Složio se sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem da izbjeglice iz Afganistana treba prihvatiti.

“Ja sam uvijek za to. Za to sam bio i prije. Nitko nije otišao odande zato što mu je dobro. NATO savez ne mogu shvatiti ozbiljno. I dalje sam za obavezni vojni rok od četiri mjeseca za muškarce i žene, smatram da su promašaj ovi vojni avioni koji su kupljeni jer je to četvrta generacija, trebali smo kupiti petu generaciju – četiri do šest aviona”, rekao je Kalinić te dodao:

“Kako da NATO shvatim ozbiljno kad je jedna od ozbiljnih kandidatkinja za glavnu tajnicu bivša hrvatska predsjednica? Smatram da je taj NATO relikt prošlosti, sad se pokazalo, nakon 20 godina u Afganistanu, da nije imao nikakav rezultat. Prije 20 godina izašao sam iz emisije “Otvoreno”, rekao sam da tko god tamo dođe nikad nije pobijedio, tko god dođe izvući će se podvijenog repa”.

‘Kad islamski element dođe, srušit će Europu’

Istaknuo je kako su mudžahedini izbacili Sovjete te da su 94. formirani talibani, zatim da su talibani sada izbacili SAD i NATO.

“Ima sad raznoraznih teza da su se talibani i Amerikanci dogovorili da rijeka izbjeglica krene prema Europi. Međutim, to je malo ishitreno”, rekao je istaknuvši da iza toga stoji nastojanje da se mijenja struktura i da se rade neredi u Europi.

“Jer kad taj islamski element dođe u kršćansku Europu, srušit će Europu. Europa treba biti tolerantna. Svaka religija prihvatljiva je ako ne postane zadrta. Ne vidim razloga zašto se te ljude ne bi primilo. Neodgovorno je ostaviti one ljude u Afganistanu koji su surađivali s našom misijom i NATO misijama”, istaknuo je Kalinić.

‘Ne vidim koji smo mi interes ostvarili dolje’

Rekao je i kako je igrom slučaja bio u Saboru kad se donosila odluka koliko će naših vojnika iću Afganistan.









“Ja sam bio protiv, ali su me pokojni Račan i Mato Arlović nagovarali i glasao sam za to, mislim da sam prije toga bio donio krivu odluku. Dogovor je bio 48 vojnika, ne znam kako je to naraslo na 350. Mnogi naši dečki su išli jer je bila dobra plaća pa su mogli nešto uštedjeti. Međutim, ne vidim koji smo mi interes ostvarili dolje. Tvrdili su da se Hrvatska brani u Afganistanu, nisam to tako shvatio. Hrvatska bi se branila na bolji način da je izgradila neku bolnicu jer od osamostaljenja nije izgradila ni jednu bolnicu, barem ja ne znam za nju. Volio bih da je Hrvatska definirala svoje granice s BiH, Slovenijom, Vojvodinom, Crnom Gorom… Na taj način se bori za Hrvatsku. I da se plaća porez i da se ne pljačka, ali to baš u Hrvatskoj ne prolazi”, zaključio je Kalinić.