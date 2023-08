Kalifornija se sprema za prvi uragan u 84 godine: Stanovnici u strahu, guverner šalje vojsku

Nacionalni centar za uragane je objavio da se Hilary, uragan 4. kategorije, približava obali meksičkog poluotoka Baja California s vjetrovima od 209 km/h. Prema najavama prognostičara, tropska oluja će početi sutra i trajati do sljedećeg tjedna.

Očekuje se da će jezgra uragana večeras proći blizu poluotoka i zatim oslabjeti u tropsku oluju na putu u SAD i južnu Kaliforniju, piše CNN.

Ovo je prvo upozorenje na tropsku oluju u Kaliforniji u posljednje 84 godine, izvijestila je Nacionalna uprava za oceane i atmosferu.

Opasni uvjeti na cestama

Prema najavama, oluja bi u dijelove Kalifornije, Nevade i Arizone mogla donijeti količinu kiše koja inače padne u godinu dana.

Stanovnici diljem regije su se u očekivanju strašnog uragana počeli pripremati za opasne uvjete na cestama, srušenu elektroenergetsku infrastrukturu i opasne poplave, javlja CNN.

Guverner Nevade Joe Lombardo najavio je jučer da će 100 vojnika Nacionalne garde biti raspoređeno u južnu Nevadu, koja bi mogla biti pogođena značajnim poplavama.









Čiste odvode

Američki predsjednik Joe Biden je na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji objavio da je Savezna agencija za upravljanje hitnim situacijama, u slučaju potrebe, unaprijed rasporedila osoblje i zalihe za odgovor u južnoj Kaliforniji ili drugim dijelovima regije.

Država je zbog značajne prijetnje pripremila timove za spašavanje iz vode. Posebno su ugroženi beskućnici. Dužnosnici u Los Angelesu i San Diegu kažu da rade na terenu i nude privremeno sklonište.

San Diego je također proveo posljednjih nekoliko dana čisteći oborinske odvode, raščišćavajući ulice i pripremajući opremu, rekao je jučer gradonačelnik Todd Gloria, piše CNN.