KAKVO JE TO LJETO? Danas vruće i sparno zatim slijedi nagla promjena vremena

Danas će biti toplije od ponedjeljka te većinom diljem Hrvatske stabilnije, ali ponegdje već navečer te osobito od srijede na kopnu će se nastaviti promjenjivo razdoblje.

Vrućine, i to ne pretjerane, bit će većinom u unutrašnjosti Dalmacije te na Jadranu, na čijem su sjevernom dijelu također mogući pljuskovi i grmljavina. Prognoze posvuda nestabilnog vikenda trenutačno su najvjerojatnije, ali ne još i dovoljno pouzdane, piše Zoran Vakula u svojoj najnovijoj prognozi za HRT.

Sutra većinom sunčano i vruće, popodne na zapadu nestabilno

Utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti najstabilniji dan u ovome tjednu, uz najmanje oblaka, u mnogim mjestima i nimalo. No ujutro će ponegdje biti sumaglice, vjerojatno i mjestimične kratkotrajne magle. Najniža temperatura zraka od 15 do 17°C, a najviša između 30 i 32°C.

I u središnjoj će Hrvatskoj biti toplije nego prošlih dana, uglavnom i vruće, uz slab vjetar te veći dio dana sunčano, a kasno poslijepodne i osobito navečer u krajevima uz granicu sa Slovenijom povećat će se vjerojatnost pljuskova i grmljavine.

Još će nestabilnije već u rano poslijepodne biti u gorju, posebice u Gorskome kotaru, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati vedro, najprije uz burin, zatim rijetko gdje umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, uz koji će more biti mirno ili samo malo valovito. Temperatura zraka ujutro od 11 do 14°C, uz more od 18 do 21°C, a najviša od 30 do 32°C, u gorju malo niža.

Većinom vruć dan i topla noć bit će i na vedrom srednjem Jadranu, dok će se u unutrašnjosti Dalmacije temperatura u vrijeme izlaska Sunca spustiti na 14, 15°C. Nakon jutarnjeg burina zapuhat će ponegdje umjeren maestral, pri čemu će temperatura mora biti većinom oko 22°C.

Podjednako stabilno i vedro, noću uglavnom toplo, a danju vruće, bit će i na jugu Hrvatske, uz burin pa maestral, uz koji more na otvorenome može biti i umjereno valovito.

Od srijede u sjevernijim krajevima opet promjenjivo, a u južnijima do vikenda stabilno

I sljedeće će noći na većem dijelu Jadrana biti tople, a dani vrući. I pritom će biti većinom sunčano na srednjem i južnom dijelu, dok će na sjevernom povremeno biti dosta oblaka, uz mogućnost pljuskova s grmljavinom.

Diljem unutrašnjosti od srijede opet oblačnije i nestabilnije, uz svakodnevne mjestimične pljuskove i grmljavinu te danju malo manje toplo. No noći i jutra bit će topliji nego prošlih dana. Štoviše, s utorka na srijedu ponegdje se, kao primjerice u Zagrebu i okolici, temperatura vjerojatno neće spuštati ispod 20°C.