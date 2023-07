Jedan od najpopularnijih britanskih tabloida The Sun napravio je ogromnu promociju Hrvatskoj i gradu Trogiru. Navode kako je riječ o podcijenjenom mjestu za odmor, a pritom ističu i kako se za Trogir govori da je ‘mala Venecija’.

“Ranije ove godine Trogir je proglašen jednom od najpodcjenjenijih europskih destinacija prema časopisu Conde Nast Traveler. Accor ga je proglasio drugom najboljom destinacijom za putnike koji vole plaže i kulturu”, pišu Britanci i ističu i kako povijest grada seže do 3. stoljeća prije Krista te da je mostom povezan kopnom.

“UNESCO-vom svjetskom baštinom proglašen je 1997. godine, a najpopularnije atrakcije uključuju talijanski zvonik iz 13. stoljeća i Katedralu sv. Lovre. Ima mnoštvo kafića, restorana i barova, a mnogi od njih nalaze se uz šetalište uz more”, navode.

Grad je, pišu nadalje, također popularna jedriličarska destinacija, s dvije marine koje su dom brojnim luksuznim jahtama i izletima brodom. Navode i to da turisti rado dolaze u Trogir tijekom ljeta zbog festivala uživo, poput Moondancea i KulaKula.

