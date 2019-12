KAKVA NESPRETNOST! Točna verzija hrvatske zastave na NATO summitu postavljena iz tek trećeg pokušaja

Uoči konferencije Andreja Plenkovića na NATO summitu dogodila se neobična situacija s hrvatskom zastavom. Naime, ispravna verzija zastave Republike Hrvatske postavljena je tek iz trećeg pokušaja.

Reporterka N1 Katarina Brečić svjedočila je događaju.

“Neobična situacija uoči konferencije Andreja Plenkovića u Londonu na NATO summitu – mediji su primijetili da je postavljena zastava s pojednostavljenim grbom. Vladine službe su reagirale i donijele drugu zastavum, no ta je na grbu imala sive kvadratiće. Bila je treća sreća”, napisala jw reporterka na Twitteru.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković na konferenciji za medije nakon završetka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza povodom 70. obljetnice Saveza u Londonu govorio je o najavi ukidanja viza za hrvatske građane pri ulasku u SAD, te temama o kojima se govorilo na današnjem sastanku.

“Jedina smo zemlja koja može dati svoju ocjenu iz tri perspektive, sjećamo se kako je biti nečlanica NATO-a, a biti žrtva agresije i napada, Hrvatska ima to iskustvo, to nema nitko drugi u toj mjeri kao mi. Kad to čuju kolege, i oni osvijeste što znači savez, sigurnost. EU je NATO-u glavni partnet u projiciranju mira i stabilnosti, ne samo u transatlanstkom području nego i na drugim kriznim žarištima. Razvijanjem obrambene politike Europe treba ojačati europsku dimenziju NATO saveza”, kazao je Andrej Plenković, piše N1.