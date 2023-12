Kakva nas čeka prognoza za Božić: ‘Modeli dobro izgledaju, navijam za njih da se održe’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

U sljedećih sedam dana temperature u glavnom gradu Hrvatske bi se trebale kretati između -1 u ranim jutarnjim satima, pa sve do 10 °C u sredini dana, pokazuje prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Sutra će u prvom dijelu dana biti oblačno s kišom, u najvišim predjelima sa snijegom. Ujutro se ponegdje u unutrašnjosti oborina može smrzavati na tlu. Od sredine dana prestanak kiše i postupno razvedravanje, najprije na zapadu.

Moguća kiša, ali i snijeg

“Navečer mjestimice u unutrašnjosti magla. Vjetar uglavnom slab, prijepodne ponegdje umjeren jugozapadni, popodne na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slabo i umjereno jugo, uglavnom na jugu i jako, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru. Najniža jutarnja temperatura između -2 i 3, na Jadranu od 4 do 9, a najviša dnevna između 3 i 8, na Jadranu od 8 do 13 °C”, stoji u prognozi DHMZ-a.

Najpoznatiji hrvatski meteorolog hobist, Dino Dundić, najavio je da sutra u Hrvatsku dolazi malo jača fronta od ove danas, te ona donosi kiše uz obalu, dok je na kontinentu moguća kiša, ali i opet snijeg.

Fronta s Atlantika

“Ako planirate uhvatiti malo sunca i popiti nešto u kafiću, to možete danas, a sutra već teže. Trenutni satelit crta jasno solidnu frontu s Atlantika, koja će do nas doći u nedjelju”, napisao je u svojoj prognozi. Za sve one koji sanjaju bijeli Božić, kojega u Hrvatskoj već odavno nije bilo, Dundić ima jako dobre vijesti.

“Modeli za sada jako dobro izgledaju, te itekako navijam za njih da se održe, jer ovo bi značilo bili Božić u mnogo mnogo krajeva”, napisao je na svojoj Facebook stranici.