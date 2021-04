KAKVA JE TO EKIPA KADA JE ČAK I BEROŠ ‘LAŽNJAK’! Hrvatska može puno više i puno bolje, ali razumije li to naš narod!?

Autor: Tihomir Dujmović

Doista, na početku koronakrize djelovao je kao slatki sedativ. Naime, ministar zdravstva Vili Beroš bio je točno ono što je naciji na početku pandemije trebalo. Siguran, pouzdan, iskren, stručan, obazriv, kulturan, gotovo neupadljiv. A u isto vrijeme argumentiran, upućen, staložen i, što je najvažnije, smiren. A stigao je nakon raskalašenog Kujundžića, što je samo pojačavalo pozitivan dojam. Sa svim tim pretpostavkama Plenković je u prvi red parlamentarnih izbora gurnuo Beroša, Capaka i Alemku Markotić. Mediji su od njih stvorili zvijezde i baš je s tom ekipom zapravo dobio izbore.

No odmah nakon izbora, još isto to ljeto, čuo sam upućene zdravstvene djelatnike, čak i akademike, baš na Beroševu Hvaru, koji su mi rekli da su ministru sugerirali da se detaljno pripremi za jesen, da formira Covid bolnice, da educira ljude, da u svakoj županiji okupi timove koji će dočekati najavljeni Covid tsunami za jesen. Jer ga ne možemo izbjeći! S ljudima do kojih je stvarno držao, koji su mu objašnjavali što mu je činiti, znao je čak i zapisivati detalje, potvrdno kimati glavom, djelovalo je kao da upija ono što će sigurno učiniti. A onda je došla jesen i pokazalo se da otpada pozlata s Beroša, kao što je počela otpadati pozlata s Plenkovića.

Ispostavilo se da se Beroš, nakon što je Plenković slavodobitno rekao da je Vlada pobijedila Covid, nije usudio tražiti specijalne pripreme za jesen. Jer, “kako ću tražiti od njega takav aranžman kad je on već proglasio pobjedu nad Covidom, ispast će da se ne slažem s njim”, navodno je znao reći u biranim društvima na tu temu. Hrvatsku je, kako je poznato, ujesen dočekao pravi tsunami Covida, rušili smo sve rekorde i u broju zaraženih i u broju umrlih, bilo je jasno da se nismo pripremili, da ni Plenković ni Beroš nisu dorasli situaciji koja je u studenome posve izmakla kontroli.

Briselski laboratorij

Kad je, pak, došao potres na Banovini, a Plenković izgovorio onu antologijsku rečenicu, pa što ako su tek u ponedjeljak na Vladi reagirali, da je išao vikend, da, osim toga, nisu odmah promptno reagirali na Banovini jer se rukovodio načelom postupovnosti (?!), bilo je jasno da imamo dva izvrsna govornika koja su realno nesposobna voditi državu u krizama. Nesposobna! Za Beroša to dugo nije bilo razvidno, ali Plenković, koji i dandanas mirno gleda kako ulazimo u drugu godinu potpuno netaknutog Zagreba kojemu je potres uzeo dušu pa živi u kulisama iza kojih se kriju umirovljenici posve nesposobni ovim mirovinama okrečiti stan, a kamoli što više, pokazuje da imamo ispred sebe konzekventnog birokrata iz savršenih briselskih laboratorija.

Savršena forma bez ikakva sadržaja, osim onog naučenog na binama svjetske diplomacije. Taj isti briselski birokrat, koji pravi život nikad nije okusio jer je pod staklenim zvonom praktički cijeli život, jer odmah nakon završenog fakulteta odlazi na doškolovanje vani, a doista odmah nakon toga počinje njegova diplomatska izobrazba, dakle, čovjek koji živi posve izvan realnosti, naravno da nije imao ticala za diplomatski animalizam koji je stupio objema nogama na scenu u priči o nabavi cjepiva. Nastupajući štreberski, “by the book”, Plenković se posve dao u ruke europskoj diplomaciji, a pritom smo svi platili i plaćamo krvavi ceh toj naivnosti, utopiji i političkoj neopreznosti.

Kako u njemu nema nacionalne odvažnosti, Plenković, dakako, nije krenuo putem Orbana koji je, shvativši da će mu nacija prije izumrijeti negoli će stići “by the book” cjepivo, uzeo rusko cjepivo koje možda nije savršeno, ali će barem od smrti zaštititi naciju. Plenković je ipak kao savršeni briselski đak ostao vjeran svojim školskim uzorima: europskoj diplomaciji, istoj onoj koja nije kadra riješiti ni jedno političko pitanje koje izlazi izvan udžbeničkih okvira. Tako smo tonuli i tonuli, stizali na vrh ne samo zaraženih nego nažalost i umrlih, ali Plenković se nije odmicao od svojih političkih uzora.

Borba za PR

Beroš se, pak, vidjevši da je sve u percepciji, a ne u onome što napravite ili ne napravite, prihvatio vlastitog marketinga. Sad čitamo da je za ogroman honorar uzeo Drenislava Žekića, socijalističkog voditelja televizijskog Dnevnika, potom marketinškog stručnjaka koji se ukotvio u Podravci, za svog PR stručnjaka. Naime, PR, medijska slika posredovane stvarnosti, postala je opsesija Vilija Beroša! Dren ga je naučio osnovama, ali Beroš ne uči tako brzo i ne snalazi se u teškim trenucima pa je ta njegova mana ostala do samog kraja u nastavku ove tragedije. Naime, umjesto da autoritarno zatraži reformu zdravstva, da zatraži adekvatne medicinske poteze, da se uzdigne i pokaže da je stvarno ministar, i to zdravstva, Beroš se prihvatio isključivo vlastitog političkog marketinga.

Stvar je otišla tako daleko da je u jednom trenutku zaključio da bi mu bilo medijski i politički produktivno čak i da medijski utopi Alemku Markotić, doslovnu sveticu u tom hramu političkog nemorala, i to u onoj tobože krajnje skandaloznoj priči o cijepljenju 85-godišnje majke, a onda je bio sklon po zapovjednoj odgovornosti medijski utopiti čak i Antu Ćorušića, šefa Rebra koji nije ni znao da mu se jedna članica Nadzornog odbora cijepila mimo rasporeda. Kad je vidio kako su mediji skočili i na Markotićku i na Ćorušića, Berošu je očito netko rekao da bi blagotvorno na njegov medijski i politički rejting djelovalo da baš on moralizira nad Markotićkom i da se postavi autoritarno iznad Ćorušića, zazivajući dodatnom dramatizacijom tobožnjih megaafera zapravo njihove smjene. Samo kako bi on narastao u očima publike!









Legenda kaže da je Plenković shvatio što je uzgojio u svom priručnom laboratoriju pa je, kažu kuloari, upravo on zaustavio i daljnju difamaciju Alemke Markotić, kao i rušenje autoriteta Anti Ćorušiću koji u ovoj krizi obavlja lavovski dio posla držeći de facto tri kuta te ključne kuće hrvatskog zdravstva na vlastitim leđima. Vidjevši od kakvog je materijala Beroš, da je riječ o savršenom birokratu koji se navukao na PR rejtinge i medijski marketing kao krunu svog ministrovanja, Plenković je sve češće počeo križati njegovo ime u vlastitoj budućoj ministarskoj križaljci.

Problem s Plenkovićem

Stvar je pukla kad su bolnice ostale bez lijekova, kad su se dugovi bolnicama počeli enormno povećavati, cijepljenje je pak krenulo u neželjenom smjeru jer su ljudi masovno odbijali AstraZececino cjepivo, kojeg smo pak najviše naručili, a broj zaraženih i, što je najgore, broj umrlih enormno raste. Plenković je tada shvatio da se sada kriza prelijeva na njegovo ime i tu je negdje počeo kraj Vilija Beroša kao ministra zdravstva. A onda se za zakucavanje ove odluke Berošu otelo na tobože zatvorenoj sjednici jednog parlamentarnog odbora da je on pripremio reformu zdravstva, ali da je Plenković nema snage izvaditi iz ladice. Tu je njegov kraj zapečaćen. Jer je prozvao Plenkovića i još je sve završilo u medijima!

Nakon što je dao mig medijima da mogu krenuti u još jedan lov jer je Beroš prešao svaku mjeru, ubrzo se čuo medijski lavež, pa su, gle čuda, odjednom iskočile sve moguće informacije o načinu Beroševa rada, inače dostupne svih ovih mjeseci istim tim medijima. I da je imao predobro plaćenu posebnu agenciju koja se bavila marketingom cijepljenja i da je praktički mimo dogovora u Vladi angažirao Drenislava Žekića, jer Vlada, kako doista uvijek i priliči, obično ima jednu PR službu, inače bi bilo nemoguće koordinirati taj posao, i da je posao za IT sustave bolnica dao tvrtki koja se do tada bavila cvjetnim dekoriranjem svadbenih proslava. Sve se to znalo i prije, ali dok se nije upalilo zeleno svjetlo u Banskim dvorima, o Viliju i njegovim neobičnim partnerima se šutjelo.

Plenković, naime, već mjesecima sprema njegovu smjenu, svjestan da je Beroš potkapacitiran, a da kriza s Covidom eskalira kao i dugovi veledrogerija, te je odlučio primijeniti još jednom svoj model permanentnih promjena ministara. Plenkovićev model smjene ministara na motivacijskoj razini uvijek je isti. Naime, ili ćete letjeti iz Vlade ako pokažete nešto nacionalne svijesti, što se dogodilo kako Goranu Mariću tako i Tomislavu Tolušiću koji su negdje u pozadini predstavljali određenu opasnost u slučaju novog unutarstranačkog miješanja karata, ili ćete letjeti iz Vlade kad diverzanti dođu pred moja vrata pa se mogu spasiti samo tako da kao taoca uzmem i žrtvujem najbližeg suradnika! Taj će, bude li mudar, znati šutjeti te biti svjestan da će se gazda prije ili poslije revanširati, kako je bilo u slučaju Martine Dalić. Tolušić je letio jer je slovio kao mogući Vasin premijer, za slučaj da Brkić pobijedi u unutarstranačkom ratu, Goran Marić je, pak, od početka bio suspektan sa svojim loše prikrivenim hrvatstvom, a Martina Dalić je bila žrtvovana u aferi svih afera!









Nije vidio

Tako je i sada. Butković mu je sve suspektniji, ali ipak nije dosegnuo Tolušićevu razinu te je zasad preživio Plenkovićeva promišljanja o smjeni, “klinci” poput Aladrovića, Banožića ili ministrice poljoprivrede, premda evidentno nesposobni, savršeno su ideološki, poglavito anacionalno odani pa nema šanse da odlete dok se njihova nesposobnost medijski ne prelije prema onome tko ih je izabrao, postavio i cijelo vrijeme branio. Prema Njemu. Upravo se to dogodilo s Berošem.

Kad je skandal oko toga da najmanje cijepimo u Uniji, a povremeno imamo europske rekorde u zaraženima i umrlima, počeo nagrizati autoritet velikog vođe, sve su se medijske cijevi okrenule prema ministru. Ministru koji je od prvog dana prihvatio tu igru. Tako je Hrvatska jedna od rijetkih europskih zemalja čije stožere za borbu protiv Covida ne vodi ministar zdravstva, nego ministar policije, što je na neki način sjevernokorejsko rješenje. Ali Beroš je pristao. Kad su potpisani ugovori o nabavi cjepiva, medijima je koji mjesec poslije priznao da on te ugovore uopće nije vidio. I na to je pristao. Kad je trebalo u ljeto napraviti Covid centre i pripremiti se za jesen, Beroš je radije pristao ne svađati se s premijerom i ne objašnjavati da je nužno odvojiti novac, sredstva, ljude i medijsku pozornost za opasnu jeseni i doista je stigla krvava jesen.

Još nije jasno kako je ona snimka na kojoj otvoreno priznaje ministru financija Mariću da je pripremio reformu zdravstva, ali da se Plenković ne usudi staviti je u proceduru nastala, odnosno je li moguće da Marić nije znao da se snima, ali poznajući njegovu mudrost, prefriganost, iskustvo, mislim da je Beroš i tu ispao naivan. Jednostavno čovjek nije za tu funkciju. Ružno je reći potkapacitiran, ali on jednostavno nema kapaciteta za te razine igre. Beroš, osim toga, nije shvatio da je reforma zdravstva jedini štit koji ga može spasiti i od vlasti i od medija i probiti mu put u budućnost. Da bi to shvatio trebalo bi imati petlje, a Beroš nije čovjek od petlje. “By the book” cijeli život. Kao i Plenković. Da, ali Plenković ipak ima puno više strasti u sebi i zato se ta priča ovako završila.

Gdje je reforma

Berošu se sreća nasmiješila pa je u trenutku kad mu je Plenković već pronašao zamjenu, šef SDP-a najavio zahtjev za njegovu smjenu! Spas za Beroša u zadnji tren! Dovukao se do produžetaka koji u ovoj utakmici traju do jeseni! Plenković si, dakako, ne može dopustiti da mu SDP mijenja ministra dva tjedna prije izbora pa će Beroš potrajati još koji mjesec, ali generalno, on je zapravo bivši ministar zdravstva. Kad smo kod zdravstva, valja reći da su doslovno sve hrvatske vlade bježale od reforme zdravstva, pogodujući prastarom socijalističkom uvjerenju da zdravstvo mora biti jeftino, da ne kažem besplatno! Nitko se u ovih 30 godina nije usudio reći naglas: ljudi, neće ići više ovako, zadužujemo se svake godine za barem milijardu eura da bi živio mit o socijalističkom zdravstvu.

Ono nikad nije bilo jeftino, njega je uvijek netko morao platiti, samo vam to nitko nije objasnio! Umjesto da se objasni da nema u Uniji zemlje s ovakvim zdravstvenim sustavom, ne zato što smo samo mi socijalno osjetljivi, nego zato što je ovakav sustav neodrživ, umjesto da se, dakle, objasni da će ovako zdravstvo bankrotirati kao što sada veledrogerije na kapaljku daju lijekove, sve su vlade podilazile naciji čuvajući na životu socijalistički mit o besplatnom zdravstvu. Sve, osim Sanaderove vlade, kada je ministar bio Andrija Hebrang koji se odvažio pripremiti reformu zdravstva, između ostaloga na način da se, krajnje pojednostavljeno govoreći, minus koji je tada postojao trebao pokrivati novom dodatnom participacijom uz poticanje širenja privatnih mirovinskih osiguravajućih društava, kako to već vani funkcionira.

Sanader je prihvatio reformu, no onda ju je Ana Stavljenić-Rukavina, kasnija Bandićeva miljenica i nekadašnja HSS-ova ministrica, zaustavila. Ona je pritisnula Friščića, tadašnjeg čelnika HSS-a, da nam reforma ne treba, da je narodu obećano besplatno zdravstvo i slično, te je HSS odustao, a onda je, naravno, i Sanader odustao. Od tada je prošlo desetak godina i nitko na tu temu malim prstom nije mrdnuo. Plenković je, primjerice, uzeo Kujundžića za ministra zdravstva ne zbog referenci, jer takvih referenci Kujundžić dakako nema, nego zato što su mu Kujundžić i Prgomet u tom trenutku bili sjajan kadrovski alibi za tobožnju desnu političku frakciju u stranci.

Idemo nabolje

Na početku mu je, naime, bilo silno važno da se ne razabere ono što slijedi, a slijedio je ideološki udar od Istanbulske konvencije do suradnje sa SDSS-om, pa je ta poza njegova tima s lažnim desničarima, na samom početku, bila kapitalno važna. Nema veze što su do jučer bili oporba istom tom HDZ-u, napadali ga i pokušavali srušiti, Kujundžić i Prgomet su Plenkoviću “na van” slovili kao naglašeno desni kadrovi i Plenković ih je u prvome redu uzeo kao kulise za buduće bitke.

Dakako, pokazalo se da su i jedan i drugi, čim su stigli na vlast, utonuli u funkcije i odbacili ideologiju, niste više od njih čuli slova o ideološkim problemima, a šutnjom su pratili čak i najveće Plenkovićeve čistke. Tako se dogodilo da unatoč toj dvojici liječnika, nota bene oba su deklarirani desničari, niti je HDZ vidio to njihovo desničarenje, niti je od ta dva ugledna liječnika ikad stigla reforma zdravstva. Da, naravno, postavlja se pitanje: zašto bi oni reformu i pripremali kad ih premijer na to nije ni tjerao? Točno, o tome se i radi.

Plenković, naime, upravlja po prastarim socijalističkim shemama u kojima nema talasanja jer je to netalasanje jamstvo održavanja na vlasti. U tom smislu, kako vidimo, Plenković u ovih pet godina vlasti nije pripremio ni jednu, ali ni jednu jedinu ozbiljniju reformu. Jer on ne vlada tako da reformira privredu, već vlada samo u ambiciji da promijeni ideologiju, i tu je uloženo najviše energije, što se i vidi. Ali u gospodarstvu, u demografiji, u povratu naših ljudi, u reformi mirovinskog ili zdravstvenog sustava, ništa se ne događa jer to nije u fokusu interesa. Jer je to riskantno, jer to ne jamči glasove, niti popularnost, jer se s tim nepopularnim potezima mirno ne vlada.

Da, ti bi potezi promijenili Hrvatsku, ali osim ideološke promjene, Plenkovića druge vrste promjena ne zanima. Uđite u Uniju, uvest ću vas u euro, plivajte zajedno s drugima u tom društvu, nećete biti gladni, na to se svodi njegov reformski pravac. Hrvatska, dakako, može puno više i puno bolje, ali ne na ovaj način ni s ovom ekipom. Razumije li to naš narod, jesu li svjesni ovih relacija, hoće li dati glasa na ovim izborima da shvaćaju što nam je činiti da se maknemo iz ovog blata? Sumnjam, a znate zašto? Ne zato što je naš svijet blesav, nego zato što hrvatski mediji ove istine skrivaju tako pažljivo, tako detaljno, tako organizirano i sveobuhvatno da je sve upereno protiv te istine i toga da nacija shvati gdje smo. Ostaje nam intuicija, šaka ovakvih tekstova i onaj elementarni osjećaj za pravdu i istinu. Dovoljno? Nisam siguran! Volio bih da me Hrvatska demantira 16. svibnja.