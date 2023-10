Kakva je prognoza za blagdan Svih svetih? Upaljeni alarmi za dio Hrvatske

Autor: Dnevno.hr

Bliži se kraj listopada, a temperature su i dalje iznadprosječno visoke za ovo doba godine.

U ponedjeljak će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, no na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru uz više oblaka lokalno može pasti malo kiše.





Poslijepodne će sa zapada postupno pristizati sve više oblaka, a krajem dana i u noći na utorak najprije na sjevernom Jadranu kiša, ponegdje i obilna uz grmljavinu.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, od sredine dana i olujno. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu između 15 i 19, a najviša dnevna većinom između 20 i 25 °C.

Upaljeni meteoalarmi za devet regija: Vrijeme je opasno

Za ponedjeljak su za čak devet regija Hrvatske upaljeni meteoalarmi. Narančasto upozorenje na opasno vrijeme objavljeno je za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner, Velebitski kanal i sjevernu Dalmaciju i to zbog jakog juga koji bi mogao ojačati do olujnog.

“Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom”, upozorava DHMZ koji dodaje da treba biti spreman i na olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima.

“Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu”.

Žuto upozorenje izdano je za splitsku i dubrovačku regiju te srednju i južnu Dalmaciju i to zbog mjestimice jakog juga.

Kakvo će vrijeme biti na blagdan Svih svetih? U utorak kiša, srijeda smirivanje

U utorak na Jadranu vjetrovito i vrlo promjenjivo, ponegdje uz obilnu kišu, lokalno i grmljavinu, pa bi opet neke rive mogle biti poplavljene. Na blagdan Svih svetih vremenski uvjeti uglavnom povoljni, malo kiše može pasti samo ponegdje, ponajprije na sjeveru.









No u četvrtak opet jačanje juga i uz promjenjivu naoblaku mjestimice kiša.

“U unutrašnjosti u utorak također najnestabilnije uz kišu, osobito u gorju te unutrašnjosti Dalmacije i obilniju, a lokalno su vjerojatni i pljuskovi praćeni grmljavinom te prolazno pojačanim vjetrom. U srijedu mirnije i sunčanije, no svježije, ujutro ponegdje i maglovito. Magla je još moguća mjestimice i u četvrtak, a danju će zapuhati jugozapadnjak, koji najavljuje dolazak novih oblaka i kiše.”, prognozirala je za HRT Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.