KAKVA HLADNA PLJUSKA KOLINDI! Kosor objasnila zašto nije bila na otvorenju Pelješkog mosta pa oplela po svima: ‘I to su znali’

Autor: Dnevno.hr

Jadranka Kosor “ponovno napada”. Bivša premijerka, a danas mnogima omiljena Twitterašica osvrnula se kratko i britko na ceremoniju otvaranja Pelješkog mosta i probrano društvo koje se tamo našlo.

“O mostu po tv pametuju i oni koji su bili protiv europskih vrijednosti braneći pak one koje se istraživalo zbog korupcije. Boreći se protiv korupcije završili smo pregovore za EU. I tako dobili 357 mil eura za gradnju Mosta. Prelijepog”, napisala je jučer Kosor na Twitteru, a ubrzo joj se javio Hamed Bangoura.

“Na sramotu ove Vlade je da u prvom redu sjedi g. Vidović, a da su Vas “zaboravili” pozvati”, komentirao je vlasnik modne agencije.





Bivša premijerka je potom otkrila kako je kako je dobila pozivnicu četiri dana prije otvaranja.

“Zvali, poslali mail četiri dana prije. Ja nemam auto, prijevoz i osiguranje kao bivša koja sjedi po mostovima, tako da nisam ništa mogla organizirati u svoj toj gužvi. Mogla sam samo taksijem iz Zgb do odredišta, bez prava prvenstvenog prolaza. I to su znali”, napisala je Kosor, no komentar je ubrzo obrisala.

“Izbrisala sam odgovor @HamedBangoura o pozivu za most. Nisam htjela pozornost. Kao da ništa nisam rekla”, poručuje.

Podsjetimo, jučer je na slavlju bila i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je prošetala mostom i pozirala sjedeći na cesti u elegantnoj ljubičastoj kombinaciji.