‘KAKO TAKVI MOGU PREDSTAVLJATI HRVATSKU?’ Opet Tito u sobi? Ministar šokiran idejom predsjednika: ‘Jedan je držao sliku Broza, a sad bi ga za veleposlanika!

Autor: N.K

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman gostovao je na RTL televiziji gdje je optužio predsjednika Milanovića za blokiranje redovito rotacije veleposlanika.

Osim toga, prozvao je Milanovića zbog jednog kandidata koji je u sobi za prijeme u Parizu držao Titovu sliku

S Milanoviće je kako kaže razgovarao. Tada mu je poručio da suspendira sve razgovore zbog Burčula.

”Razgovarao sam s predsjednikom Milanovićem još u New Yorku, a dogovorio sam se i s gospodinom Orsatom Miljenićem da ćemo se čuti, no onda me on nazvao i rekao da suspendira svaki razgovor zbog slučaja Burčul. Pitao sam da se to razdvoji, međutim nije bilo suglasnosti za to”, izjavio je Grlić Radman.

”Imamo ključna tri mjesta, dva veleposlanika su umrla i imamo Vatikan, to su nam prazna mjesta gdje trebamo imati veleposlanike”, rekao je ministar.

“Njegovi kandidati nisu diplomacija niti Hrvatska”

Grlić Radman otkrio je kako je s Milanovićem razgovarao još u New Yorku i rekao da se ne mogu prihvatiti njegova 3 kandidata jer “nisu diplomacija niti su Hrvatska”.

Kazao je da je jedan kandidat, dok je bio veleposlanik, u svojoj sobi držao Titovu sliku ili bistu i pisao protiv prvog hrvatskog predsjednika.

”To je apsurdno. Kako može netko tko je protiv utemeljitelja predstavljati tu državu?” zapitao se Grlić Radman.









“Želi zbrinuti partijske drugare”

Također, dodao je kako mu se čini da “Milanović želi zbrinuti partijske drugare koji nisu kvalificirani niti se mogu mjeriti s kandidatima koje je predložila Vlada”.

“I Davor Ivo Stier i Miro Kovač stasali su u Ministarstvu vanjskih poslova”, izjavio je Grlić Radman.

Novinari su konstatirali kako i oni imaju stranačku iskaznicu, a Grlić Radman je rekao kako to nije bitno.

Na novinarsku konstataciju da i oni imaju stranačku iskaznicu, komentirao je da to ”uopće nije bitno”.